ID. Buzz et ID. Buzz Cargo, plus connecté que jamais entre eux !

Volkswagen fait renaitre une icône avec ses nouveaux ID. Buzz et ID. Buzz Cargo. Ce modèle rappelle en effet le modèle « fourgon » ou « combi » que la marque a sorti il y a des décennies et qui a tant fait son succès. Mais attention, ce nouveau modèle est à la pointe des nouvelles technologies.

Quel que soit le secteur, qu’il s’agisse du high-tech, de l’audio, de la mode, il y a toujours un retour en arrière qui fait référence à un produit qui a été une icône de sa génération. Le secteur de l’automobile n’échappe pas à cette règle et encore moins Volkswagen.

C’est donc en toute logique que le constructeur automobile a eu l’idée de faire renaitre sa « camionnette » Combi et de la mettre au gout du jour. Pari réussi ? Seules les ventes nous le diront.

Buzz et ID. Buzz Cargo 100% électrique.

Comme la plupart des constructeurs, avec ce nouveau modèle, Volkswagen joue la carte du véhicule tout électrique. Et ce malgré une hausse des prix de l’électricité et une problématique importante, les bornes pas assez présentes et le temps de charges encore et toujours bien trop long.

Cela n’empêche pas le constructeur de propose un véhicule qui embarque une batterie de 77 kWh (contenu énergétique brut : 82 kWh) qui sera à même d’alimenter un moteur électrique de 150 kW.

En outre, Volkswagen nous donne cette information concernant la charge :

« La puissance de charge en courant alternatif (CA) est de 11 kW. Via un connecteur CCS à une station de charge rapide DC (courant continu), la puissance de charge augmente jusqu’à 170 kW. Ainsi chargé, le niveau de charge de la batterie passe de 5 à 80 % en 30 minutes environ ».

Des véhicules connectés entre eux ?

Mais ce qui nous intéresse nous c’est l’aspect connecté du véhicule. Ainsi, le constructeur allemand annonce que les Buzz sont connectés les uns aux autres pour la première fois sur un modèle Volkswagen Véhicules utilitaire par une bande lumineuse de bout en bout. Mais attention cette connexion est « esthétique ».

Cependant, quel que soit le modèle vous aurez droit à un système d’infodivertissement avec un grand écran tactile. Soit un écran de 10 pouces avec le système « Ready 2 Discover », soit avec le système de navigation optionnel « Discover Pro » qui possède un écran de 12 pouces.

2cran et système de bord qui récupère la technologie et les services « We Connect » et « We Connect Plus ». Ainsi que l’ »App-Connect » y compris l’ « App-Connect Wireless ». De quoi associer votre smartphone au tableau de bord des ID. Buzz et ID. Buzz Cargo en toute simplicité et sans-fil. De même, il sera également possible d’utiliser la navigation connectée embarquée qui vous fournira l’info trafic de votre trajet.

On notera aussi la présence d’un emplacement pour déposer son smartphone. Emplacement qui est aussi une station de charge par induction. Il suffira donc de déposer son smartphone non seulement pour le connecter au véhicule, mais pour que celui-ci se charge tout seul sans câble.

On notera malgré tout que Volkswagen a équipé ses ID. Buzz et ID. Buzz Cargo de port USB-C qui permettront de recharger les smartphones ou tout autre appareil disposant d’un port USB-C.