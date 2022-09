LG Rollable VS Oppo X 2021 !

Le LG Rollable dévoilé sur YouTube par une chaine coréenne qui est parvenue à acquérir un des exemplaires qui avait été vendu uniquement au personnel avant que LG ne décide d’arrêter son segment téléphonie.

Vous l’avez peut-être oublié, mais la société coréenne LG annonçait en mars 2021 la fin de ses activités sur le segment du smartphone. Un segment dans lequel la division n’était plus rentable et coutait de l’argent à l’entreprise. Pourtant, avant de fermer ses activités dans le secteur du smartphone, la marque annonçait son LG Rollable, un smartphone avec un écran pliable pour ne pas dire enroulable.

Oppo X 2021, le smartphone du futur ou le Futur du smartphone ? Avec son Oppo X 2021, le constructeur chinois nous propose un concept smartphone foldable. Nous l’avons eu en main et le moins qu’on puisse dire c’est qu’on est plus proche du produit…

LG Rollable, une découverte sur YouTube.

Le LG Rollable que la marque avait présenté en prototype au CES 2021 avait fait beaucoup parler de lui. Et pour cause, ce smartphone était doté d’un écran enroulable. U smartphone avec un concept que l’on découvrait en mars également chez Oppo avec un concept baptisé Oppo X 2021 et que nous avions eu entre les mains lors de notre visite dans les bureaux du constructeur chinois.

Un concept qui nous avait séduits pour l’avoir vu en vrai sur un smartphone et pour lequel selon nous, il pourrait révolutionner complètement le marché du smartphone. Malheureusement chez Oppo comme chez LG, ce concept ne semble pas vouloir voir le jour commercialement parlant. Et c’est bien dommage.

Comme le montre la vidéo YouTube de la chaine coréenne qui a su acquérir l’exemplaire, ce smartphone vendu à son personnel semble être bien plus qu’un « concept phone », mais bien smartphone fonctionnel. Le système d’agrandissement d’écran semble être similaire à celui d’Oppo.

Des smartphones avec des concepts intéressants.

Ainsi, le téléphone offrait un écran d’une taille de 6.8 pouces qui une fois déroulé propose à l’utilisateur un écran de 7.4 pouces lorsqu’il est entièrement déroulé. De quoi basculer le smartphone dans un autre usage.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que LG créait la nouveauté. En effet, souvenez-vous il y a plusieurs années, LG proposait déjà un smartphone doté d’un seul écran, mais il était possible d’acheter une coque de type portefeuille qui proposait un deuxième écran. Une fois associé au smartphone, ce deuxième écran offrait des extensions et des utilisations associées.

Normalement le LG Rollable ne devrait jamais voir le jour, car LG a arrêté sa division smartphone, mais qui sait. En attendant, profitez de cette vidéo.