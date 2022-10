Sound Blaster Katana V2X, une barre de son de chez Creative.

La marque Creative connue pour ses périphériques pour PC propose Sound Blaster Katana V2X, une nouvelle barre de son Bluetooth destinée au monde du gaming.

Creative, un nom bien connu de toute personne qui traine dans l’informatique depuis des années. Et pour cause, la marque fut parmi les premières à proposer des solutions audio pour nos PC de bureau. Carte son AWE Sound Blaster 64, puce audio et ensuite casque et enceintes destinées à nos ordinateurs.

Cette fois, la marque nous dévoile un nouveau périphérique audio destiné au marché du gaming avec cette nouvelle barre de son.

Sound Blaster Katana V2X, moins imposante, tout aussi puissante.

Tel est le slogan choisi par le constructeur pour mettre en avant cette nouvelle venu à son catalogue des barres de son. Cette nouvelle venue hérite de sa grande sœur, la Sound Blaster Katana V2.

Sound Blaster Katana V2, la nouvelle barre de son Bluetooth de Creative. Avec sa toute nouvelle Sound Blaster Katana V2, la marque Creative apporte une nouvelle solution audio avec cette barre de son orientée gaming avec rendu holographique Super X-Fi.

De fait, la marque avait présenté en septembre dernier (2021) une barre de son pour tous les utilisateurs d’ordinateur à la recherche d’une solution audio de qualité. Cette fois la marque revient avec un produit similaire. Cependant, le constructeur a revu ses dimensions à la baisse pour ne pas encombrer le bureau. Ainsi, cette nouvelle barre de son est plus petite par sa taille de 40%. Elle est en outre accompagnée d’un subwoofer. Le tout délivre une puissance de sortie maximale de 180W.

Elle conserve cependant une signature sonore familière d’une barre de son Sound Blaster haut de gamme, offrant un son multicanal haute-fidélité grâce à la célèbre technologie triplement amplifiée Xamp, où le contrôleur DSP multicœur, exclusivité Creative.

La marque souligne aussi la présence de la technologie et le mode SXFI BATTLE.

« SXFI BATTLE améliore le repérage audio dans l’espace avec des indications liées à la direction et à la distance du son, tandis que le mode Scout permet d’entendre les adversaires avant même de les voir à l’écran ».

Si la barre de son est mise en avant pour une utilisation avec un ordinateur pour les gamers, Creative souligne que la barre de son conviendra également pour tous ceux qui suivent leur film ou série sur leur ordinateur de bureau sur des plateformes de streaming comme Netflix, Apple TV+, Disney+ ou Amazon Prime.

Bluetooth 5.0, mais aussi USB-C.

La barre de son Sound Blaster Katana V2X est dotée d’une connexion Bluetooth 5.0 qui permet un appairage sans fil, mais pas seulement. Effectivement, la barre est dotée de ports HDMI ARC et optiques, d’un port USB-C pour la prise en charge audio USB, d’une entrée AUX 3,5 mm, d’une sortie SXFI pour les produits certifiés Super X-Fi.

Prix et Disponibilité.

Le Sound Blaster Katana V2X est au prix de 309,99€ et disponible sur la boutique en ligne de Creative. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.creative.com/KatanaV2X.