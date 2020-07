Les Galaxy Note 20 et Galaxy Z Fold 2 sortiront le 5 aout !

C’est officiel, le constructeur coréen vient de nous annoncer tôt ce matin que sa conférence de presse, le Samsung Galaxy Unpacked 2020 se fera cette année pour le 5 aout.

Ça y est toute la planète high-tech et plus particulièrement le marché du smartphone est en ébullition. Et pour cause, Samsung vient d’annoncer la date de son évènement estival, le Samsung Galaxy Unpacked 2020.

Généralement les autres années, Samsung profitait de la mi-août pour annoncer la sortie de son nouveau smartphone phare dans la gamme Samsung Galaxy. Cette fois, le constructeur coréen a opté pour un démarrage le 5 aout. Il faut dire que cette année a été une année catastrophique pour le marché du smartphone à cause du Covid-19.

Les ventes ont chuté et les différents salons ont été annulé, les usines ont été à l’arrêt et les consommateurs confinés un peu partout dans le monde.

Samsung Galaxy Unpacked 2020, à quoi faut-il s’attendre pour le 5 aout ? Au Galaxy Note 20 !

De toute évidence, le constructeur ne devrait pas trop changer les règles par rapport aux versions précédentes. Ainsi, on peut donc s’attendre à ce que Samsung lève le voile sur le Galaxy Note 20. Le deuxième porte-étendard de la marque après le Galaxy S20. On peut d’ailleurs se demander ce qui différencie encore les deux appareils à part le stylet.

Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Fold E ou Fold Lite, la surprise du 5 aout !

Eh oui, bien souvent, Samsung ne se limite pas en aout à dévoiler seulement un smartphone de la gamme Galaxy Note. Mais à quoi faut-il s’attendre cette année ? Les rumeurs vont bons trains sur le sujet.

En effet, ça part un peu dans tous les sens. Certains parlent d’un Samsung Galaxy Fold E ou Fold Lite. Des smartphones qui auraient pour particularité d’agrandir la gamme des Galaxy Fold, mais surtout, proposer un smartphone à écran pliable moins couteux.

Il est vrai que le prix du Fold est cher, très cher. Tout comme son concurrent le Huawei Mate XS. Des smartphones qui sont avant tout des téléphones vitrines des constructeurs qui ont pour volonté de dire : « on sait le faire ».

D’autres rumeurs font état d’un nouveau Galaxy Z Flip ! Déjà ? Oui, mais on vous rassure, celui-ci serait le même que la version actuelle, mais avec la 5G en prime.

Rendez-vous donc dans un peu moins d’un mois pour vous faire découvrir tout ça.