Le Motorola RazR V4 aura un peu de retard.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui étaient emballés pour se payer le tout nouveau Motorola à écran pliable, le RazR annoncé par la marque début janvier aura un peu de retard. La cause ? La marque veut pouvoir contenter tout le monde.

Souvenez-vous, en novembre dernier on vous parlait d’un smartphone à écran pliable pour le moins original. Ce smartphone c’était Motorola qui l’annonçait avec le Motorola RazR V4.

RazR V4, un pliable orignal.

En effet, la marque avait créé l’événement en annonçant un téléphone à écran pliable. Mais à l’instar de Samsung, Huawei, Royole et les autres, son téléphone exploitait le même concept que son très célèbre Motorola RazR. Un téléphone à clapet.

En effet, l’idée de Motorola est de faire renaitre son RazR, mais avec cette fois non pas un écran sur la partie supérieure et un clavier sur la partie inférieure. De fait, ce nouveau venu ara un écran pliable de haut en bas.

Bon, alors le prix semblait dire que la marque n’en vendrait pas des masses. À environ 1500$, pas sûrs que tout le monde se rue dessus.

Une demande trop importante.

Et pourtant, il semblerait que ce soit justement le nombre de commandes qui a obligé la marque a post posé quelque peu la sortie du téléphone. C’est en tout cas ce qu’annonce la marque. Bon pas de de panique non plus, elle assure que le smartphone sera bien commercialisé début 2020. Il se peut donc que le smartphone arrive sur le marché fin janvier.

Ça sera sans doute l’occasion à nouveau pour la marque de présenter son smartphone au CES de Las Vegas qui se tiendra la première semaine de janvier. Espérons donc, d’autant que certains bruits de couloirs annonçaient une possible sortie d’un concept similaire chez Samsung. Mais bon, rien n’est sur encore.