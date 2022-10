L’Arcep nous dit tout sur le meilleur opérateur mobile pour l’année 2022 !

L’Arcep vient de publier son étude sur les opérateurs mobiles pour cette année 2022 sur la Qualité des services mobiles. Une enquête de qualité du service mobile se base sur plus d’un million de mesures réalisées en 2G, 3G, 4G et 5G dans tous les départements métropolitains, de fin mai à fin août 2022

alors, tout d’abord, pour ceux qui l’ignore, l’Arcep est une autorité administrative indépendante (AAI). Chargée d’assurer la régulation des secteurs des communications électroniques. L’action de l’Arcep a pour objectif le développement des réseaux comme bien commun.

Alors l’Arcep, qui est le meilleur opérateur mobile pour l’année 2022 ?

Ainsi, l’organisation vient de dévoiler les études qu’elle a effectuées pour cette année 2022 sur la qualité des réseaux mobiles. Dans cette étude, elle prend plusieurs analyses comme navigation web en 2G/3G/4G, mais aussi le visionnage de vidéo (streaming) ou encore les débits descendants 3G/4G/5G.

La navigation web en 2G/3G/4G :

L’opérateur le plus rapide est Orange ! Avec un taux d’affichages en dessous des 10 secondes dans 98% des tentatives pour Orange. On notera au passage que la concurrence n’est pas très loin. Ainsi Bouygues Telecom reçoit un score de 97%. Alors que Free Mobile et SFR ont droit à un taux de 95% et 94%. Et cela la dans les zones dense ou si vous préférez les grosses métropoles.

En zone rurale, Orange affiche un taux de 90% (toujours en tête) contre 86% pour Free Mobile qui prend cette fois la 2ème place à Bouygues Telecom, SFR terminant à nouveau dernier avec 81%.

Pour ce qui est de la vidéo ou plus particulièrement du streaming :

En zones denses c’est une fois de plus Orange qui prend la prmeière place avec un taux de 98% des vidéos visionnées en qualité parfaite. Suivi une fois de plus par Bouygues Telecom (97%) de Free Mobile (94%) et SFR (93%).

La vitesse des réseaux mobiles ça dit quoi ?

Cette fois, nous reprenons les résultats de l’Arcep dans leur intégralité :

« Pour les utilisateurs 2G/3G/4G/5G, Orange propose les meilleurs débits descendants, avec une moyenne de 143 Mbit/s sur l’ensemble de la métropole et de 217 Mbit/s en zone dense. Il est suivi de SFR, avec 84 Mbit/s en moyenne sur toute la métropole et 163 Mbit/s sur les seules zones denses, au même niveau que Bouygues Telecom (84 Mbit/s en métropole, 167 Mbit/s en zone dense). Free ferme la marche sur l’ensemble de la métropole avec 64 Mbit/s en moyenne, avec peu de différences entre les zones denses et les zones intermédiaires ; mais se place second en zones rurales ».

En conclusion sur ces chiffres, on peut en déduire qu’actuellement il fait bon vivre pour les clients et utilisateurs Orange. De fait, l’opérateur prend la tête de toutes les analyses. Une bonne chose qu’Orange n’hésitera pas à mettre en avant.

Attention cependant, on peut relativiser ce résultat en constatant que globalement tous les opérateurs se tiennent dans un mouchoir de poche. Seul lors du test de vitesse le leader se démarque de la concurrence avec tout de même plus de 30% de débit plus rapide.

Enfin, l’étude faite par l’Arcep affiche aussi d’autres analyses comme la qualité de service internet sur les routes, sur les axes ferroviaires. De même l’Arcep a également effectué des mesures sur la voix et les SMS. Car en effet, ne l’oublions pas, au départ les réseaux mobiles avaient été conçus pour permettre aux citoyens de se téléphone depuis un « téléphone mobile » depuis n’importe où dans le pays. Une pratique qui avec le smartphone aurait tendance à disparaitre notamment pour ce qui est des SMS alias « texto ».

Retrouvez toutes les informations concernant cette étude plus en détail sur le site de l’Arcep.