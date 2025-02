La part du trafic web mobile atteint un record de 62,7 % en 2025

Le web mobile domine plus que jamais. Après une période d’instabilité en 2023, où la part du trafic mobile était descendue à 53 %, la tendance s’est complètement inversée. En ce début 2025, les données de Stocklytics.com révèlent un chiffre inédit : 62,7 % du trafic internet mondial provient désormais des appareils mobiles, soit une hausse spectaculaire de 10 % en un an.

L’essor du réseau 5G, l’intelligence artificielle appliquée à la recherche web et la croissance du commerce mobile ont contribué à cette montée fulgurante. Décryptage d’un phénomène qui bouleverse les usages numériques.

Un bond historique du trafic mobile en 2024

Le web mobile n’a jamais été aussi puissant. Après avoir atteint un premier pic de 60 % en 2022, la part du trafic mobile a chuté en 2023, revenant à des niveaux d’avant pandémie. Cependant, l’année 2024 a marqué un tournant majeur. Le mobile a gagné 10 % de part de marché en un an, un des plus gros sauts jamais enregistrés dans l’histoire du web.

A relire : La règle d’or (formule) en matière de sécurité smartphone : Smartphone + Lien reçu = Ne jamais cliquer ! Dans un monde hyperconnecté, les smartphones sont devenus des outils indispensables du quotidien. Cependant, cette accessibilité s’accompagne de risques croissants, notamment face aux liens douteux reçus par SMS, e-mails ou messageries instantanées….

Seule l’année 2016 avait connu une hausse plus marquée, avec une progression de 10,5 %. En comparaison, les années 2019 et 2022 avaient enregistré des hausses plus modestes, de 5 % chacune. Ce rebond de 2024 place donc l’année écoulée parmi les plus dynamiques en matière d’adoption du mobile.

Les moteurs de cette explosion du trafic mobile

Plusieurs facteurs expliquent cette montée en puissance du mobile :

L’essor du réseau 5G : avec des vitesses de connexion ultra-rapides et une latence réduite, naviguer sur mobile est devenu aussi fluide que sur un ordinateur.

: avec des vitesses de connexion ultra-rapides et une latence réduite, naviguer sur mobile est devenu aussi fluide que sur un ordinateur. L’intelligence artificielle dans la recherche web : les algorithmes de recherche, optimisés par l’IA, offrent des réponses plus rapides et plus pertinentes sur mobile.

: les algorithmes de recherche, optimisés par l’IA, offrent des réponses plus rapides et plus pertinentes sur mobile. L’essor du m-commerce : le shopping sur mobile s’est imposé comme une norme, rendant l’usage des ordinateurs de moins en moins nécessaire pour les achats en ligne.

: le shopping sur mobile s’est imposé comme une norme, rendant l’usage des ordinateurs de moins en moins nécessaire pour les achats en ligne. Le boom des contenus courts et immersifs : TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels captivent les internautes et prolongent leur temps d’écran sur mobile.

L’Asie, locomotive du web mobile mondial

Si 62,7 % du trafic mondial provient du mobile, la situation varie considérablement selon les régions. L’Asie domine largement le classement, avec 71,3 % du trafic web généré depuis des smartphones.

Des pays comme l’Inde, la Chine, l’Indonésie et la Corée du Sud ont une culture numérique résolument mobile-first. Trois éléments clés expliquent cette avance :

Une adoption massive des smartphones abordables , permettant à une grande partie de la population d’accéder à Internet.

, permettant à une grande partie de la population d’accéder à Internet. Des réseaux 5G ultra-développés , rendant la navigation plus rapide et accessible.

, rendant la navigation plus rapide et accessible. Une forte culture des applications, où les services passent principalement par des plateformes mobiles (paiements, shopping, services publics).

En comparaison, l’Amérique du Nord et l’Europe restent sous la barre des 50 %, privilégiant encore largement l’ordinateur pour la navigation web.

Vers un monde 100 % mobile ?

L’augmentation continue du trafic mobile pose une question : allons-nous vers un web totalement mobile-first ?

Si la tendance actuelle se poursuit, le desktop pourrait devenir minoritaire dans de nombreux secteurs d’ici quelques années. Les entreprises réorientent déjà leurs stratégies vers une approche « mobile-only », optimisant leurs sites et services pour smartphones.

Toutefois, certaines limites subsistent :

Les usages professionnels restent dominés par le desktop , notamment pour la bureautique et les tâches complexes.

, notamment pour la bureautique et les tâches complexes. La cybersécurité mobile est un enjeu majeur , avec une hausse des attaques ciblant les smartphones.

, avec une hausse des attaques ciblant les smartphones. L’autonomie des appareils reste un frein, malgré les progrès des batteries.

Le cap des 70 % de trafic mobile pourrait être atteint d’ici 2027 si la croissance actuelle se maintient. Une révolution numérique en marche.

Récapitulatif technique

Part du trafic web mobile mondial en Q1 2025 : 62,7 %

Hausse sur un an : +10 %

Année avec la plus forte croissance : 2016 (+10,5 %)

Asie, leader du mobile : 71,3 % du trafic web mobile

Facteurs clés : 5G, IA, e-commerce, réseaux sociaux

Régions les plus mobiles : Inde, Chine, Indonésie, Corée du Sud

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.