La Commission européenne (CE) veut plus de sécurité pour les appareils sans fil.

La Commission européenne (CE) vient de faire état d’une nouvelle réglementation qui devrait prendre cours d’ici deux mois en matière de sécurité des produits sans fil tels que smartphones, tablettes, montres connectées…

Petit à petit, de plus en plus de personnes utilisent leur téléphone pour effectuer des opérations bancaires, consulter leur compte, faire du paiement sans contact, utiliser des applications pour transférer de l’argent entre deux personnes…

Autant de possibilités qui, avouons-le, ouvrent de nouvelles perspectives à la fraude et aux voleurs. Car désormais, avec ce type de paiement, plus besoin pour un voleur de voler votre portefeuille et partir en courant. Il reste à côté de vous, et à travers les ondes il se connecte et copie ce dont il a besoin sur votre smartphone.

Les cyber menaces de plus en plus complexes et adaptables.

Ainsi, selon Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, la cyber menace est bien réelle et elle ne cesse de croitre. Il est donc important de se prémunir dès le départ.

C’est pour cette raison que la Commission européenne (CE) veut renforcer sa législation sur le sujet. Pour ce faire, les fabricants d’appareils sans fil en tout genre (même si la CE vise avant tout le marché du smartphone) devront être conformes avec les nouvelles normes imposées par la CE en la matière.

Ainsi, devraient renforcées, les sécurités en matière de protection des données à caractère personnel des utilisateurs. Il en sera de même pour la vie privée également afin de garantir un meilleur anonymat. De nouvelles directives sont prévues également notamment sur la protection des droits des enfants.

Autre point, celui des appareils eux-mêmes sur le réseau. Ainsi, les constructeurs devront mettre en place des fonctionnalités pour éviter de « nuire aux réseaux de communication » et empêcher les situations où les appareils sont utilisés pour perturber la fonctionnalité du service.

Disponibilité.

Si la loi entrera en vigueur d’ici deux mois, la Commission européenne (CE) devrait octroyer aux différents constructeurs une latence dans le temps pour que ceux-ci puissent être conformes à la nouvelle réglementation qui sera mise en place.