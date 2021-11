Fintic, l‘afficheur LED pour votre bureau à la WALL STREET.

Avec Fintic, vous pourrez afficher sous forme de bandeau LED le cours des actions, du Forex, de bitcoin, la météo…bref tout ce que vous voulez en fait !

Dans le monde du high-tech il y a toujours des produits super intéressants, d’autres plus gadget de geek. Dans quelle rubrique devons-nous classer ce « transcripteur LED » de Bureau qui vous permettra d’afficher l’information que vous voulez à la Wall Street ou Times Square sur votre bureau. Peu importe, au final ce n’est pas à nous de juger.

Fintic, il affiche les informations que vous voulez.

Alors, il s’agit ici d’un afficheur LED rectangulaire d’une taille de 390 mm x 110 mm x 60 mm. L’appareil est alimenté par un câble électrique qu’il faudra brancher à une prise murale. Pour ce qui est de son « écran d’affichage » il propose une résolution de 128 x 32, 4096 pixels, pas de 3 mm, couleurs RVB complètes. Au cœur du système, on trouve un processeur Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64 bits (Raspberry Pi 3A+).

Configuration facile du Fintic depuis un navigateur Web.

Détail intéressant, le Fintic est doté d’une connexion Wi-Fi double bande 2,4 GHz et 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac. Il suffira donc de le connecter à votre réseau pour ensuite depuis une page Web configurer l’appareil et choisir l’affichage et les informations de votre choix.

Comme le montre la démo des développeurs, l’appareil peut afficher des messages classiques, mais il peut aussi afficher des images de votre choix. Le tout via une page qui se présente sous la forme d’options avec des menus déroulants selon les options.

Par ailleurs, l’équipe de développeurs souligne qu’elle ne compte pas en rester là. En effet, si le produit est d’ores et déjà complètement fonctionnel et équipé de pas mal d’options, l’équipe annonce qu’elle intégrera des mises à jour avec de nouvelles options.

Le Fintic qui fait l’objet d’une levée de fonds participative depuis le site Kickstarter a déjà atteint l’objectif nécessaire pour la mise en production qui était de 30000$. Le projet en a déjà recueilli 60000$. Soit le double.

Prix et Disponibilité.

Le Fintic sera commercialisé en noir mat au prix de 240$. Les premières livraisons sont prévues pour janvier 2022.