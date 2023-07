La première version bêta publique d’iOS 17 dès maintenant sur votre iPhone !

Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs d’iPhone, la première version bêta publique d’iOS 17 peut être téléchargée par les utilisateurs et installée sur leur iPhone.

Apple comme tout fabricant de smartphones n’a de cesse de faire évoluer ses produits. Et si parfois ça passe par une refont matériel, ça se passe aussi par une évolution du système d’exploitation.

Et bonne nouvelle, alors que la semaine dernière il était possible de trouver la troisième version bêta du développeur iOS 17, Apple propose désormais la première version bêta publique d’iOS 17 pour les utilisateurs d’iPhone.

iOS 17 en version bêta publique.

Si vous êtes possesseur d’un iPhone et que vous êtes avouons-le un peu geek sur les bords. Alors cette nouvelle va vous séduire. Et pour cause, après plusieurs semaines à diffuser la version bêta d’iOS 17 en mode développeur, cette fois Apple annonce la disponibilité de la version bêta publique d’iOS 17.

Pour bénéficier de cette nouvelle « mise à jour » il sera important d’être inscrit au programme logiciel bêta d’Apple.

Mais qu’apporte cette nouvelle version iOS 17. Tout d’abord elle apporte une vision de ce qui arrivera non seulement prochainement sur les iPhone actuels, mais aussi sur les prochains modèles. Toutefois, grâce aux précédentes versions développeur, on connait déjà certaines fonctions nouvelles.

Notamment, dans notre cas, une fonction intéressante liée aux technologies sans fil et à Airdrop. De fait, il sera possible de partager vos informations de contact via AirDrop d’un téléphone à un autre et ce sans-fil.

Bien sûr, on vous conseille de rester prudent avec cette nouvelle version. En effet, comme toute beta elle apporte certes son lot de nouveautés, mais aussi peut-être d’instabilités. Soyez donc prudent et assurez-vous de ne pas à devoir crier au secours en cas de soucis.

Retrouvez plus d’infos sur le site officiel d’Apple.