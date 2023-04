Le premier Apple Store à ouvrir en Inde à Mumbai.

Un Apple store en Inde, c’est ce que vient de dévoiler Apple sur son site web au travers d’une photo présentant son premier magasin à ouvrir en Inde. Le géant américain a choisi le centre commercial de Mumbai.

Apple qui ne cesse d’essayer de capter des parts de marché pour son iPhone vient d’annoncer depuis son site web l’arrivée prochaine d’un nouvel Apple Store qui ouvrira ses portes en Inde. Cet Apple Store est le premier en Inde et pourrait peut-être le premier d’une série dans le pays.

Un Apple Store, pour plus de présence dans le pays.

Malgré des prix exorbitants des smartphones haut de gamme, il y a toujours un certain public qui est prêt à économiser ou à dépenser de l’argent pour acquérir un smartphone haut de gamme. Et qui dit smartphone haut de gamme dit forcément iPhone.

Avec ce nouvel Apple Store qui devrait prochainement voir le jour en Inde, le géant américain a décidé de renforcer son image sur un marché qui l’air de rien pèse lourd quand on connait la population du pays. Un pays sur lequel le géant américain compte bien prendre des parts de marché à ses rivaux. Il faut dire qu’Apple n’a pas non plus hésité à faire produire une partie de ses smartphones en Inde face à la problématique chinoise du Covid-19 et à l’arrêt ou les perturbations au sein des usines de fabrication.

Une ouverture, mais une date inconnue.

Ce que l’on sait déjà de ce nouvel Apple Store, c’est qu’il ouvrira ses portes dans la ville de Mumbai et plus précisément au sein du centre commercial de Mumbai appartenant au président de Jio Platforms, Mukesh Ambani.

En revanche, le géant américain n’a encore fourni aucune information concernant la date d’ouverture. Mais suer ce point, pas de doute possible que lorsque ce sera décidé, Apple, comme pour les autres boutiques dans le monde, ne manquera pas de faire son show.