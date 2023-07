Creative Outlier Free+, les nouveaux écouteurs pour sportifs.

Avec ces nouveaux écouteurs Creative Outlier Free Pro+, la marque bien connue dans le monde de l’audio tentera de séduire les sportifs en quêtes de solution audio durant le sport.

Creative acteur majeur dans le monde de l’audio grand public dans le domaine de l’informatique n’a de cesse de proposer des produits audio comme des enceintes des casques audio pour gamer, pour PC de bureau. Mais la marque s’est intéressée depuis quelque temps au segment audio nomade avec des casques et des écouteurs pour les plus nomades et sportifs d’entre nous.

Creative Outlier Free+, un casque à conduction osseuse sans fil avec transducteurs réglables.

Il y a quelques mois, la marque proposait ses Creative Outlier Free Pro+. Cette fois la marque propose ses Creative Outlier Free+, un nouveau casque à conduction osseuse sans fil avec transducteurs réglables.

La particularité de ce casque est que grâce à la technologie à conduction osseuse, le casque est ce que l’on appelle dans le domaine équipé d’une écoute à oreille ouverte. Ce qui vous permet tout en faisant du sport d’entendre les bruits extérieurs. Très utile quand vous faites du sport.

A relire : Creative Outlier Free Pro, l’autre solution audio de Creative. Avec son Creative Outlier Free Pro, la marque Creative propose un casque à conduction osseuse léger et parfait pour les nageurs et autres passionnés de sport. Une version plus haut de gamme…

Par ailleurs, sur ces nouveaux Creative Outlier Free+, la marque propose des transducteurs réglables qui s’adaptent aux contours uniques de vos oreilles.

Du Bluetooth et certifié IPX5.

Les Creative Outlier Free+ sont dotés de la technologie Bluetooth® 5.3 et pourront donc s’appairer avec un smartphone, mais aussi une tablette ou toute autre source audio dotée de Bluetooth. Comme la plupart de ce type de casque, il est certifié IPX5 ce qui le rend résistant à l’eau. Par ailleurs, Creative annonce une autonomie de batterie pouvant atteindre 10 heures.

Enfin côté design et confort, le casque est muni d’un arceau de type caoutchouc flexible semi-rigide qui permet de le placer à l’arrière du crâne pour un meilleur maintien.

Outre les transducteurs, le Creative Outlier Free+ inclut aussi un micro intégré pour communiquer où que vous soyez. Ainsi, il vous sera possible de prendre un appel en pleine séance de sport sans devoir sortir votre téléphone de votre poche.

Prix et Disponibilité.

Disponible avec un arceau noir ou vert fluo, le Creative Outlier Free+ est disponible au prix de 99,99 €.