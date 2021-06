iOS 14.7 bientôt disponible pour l’iPhone.

Avec iOS 14.7, Apple devrait très prochainement donner un nouveau coup de lifting à son smartphone. Un coup de lifting, mais qui devrait se faire en douceur. Effectivement, certaines améliorations majeures ont déjà été intégrées dans les versions iOS 14.6 et iOS 14.5.

L’iPhone est toujours un téléphone qui a la cote, et ce depuis une décennie. Apple n’a en effet de cesse de séduire les consommateurs avec son iPhone. Avec l’arrivée du dernier iPhone 12, la marque immerge ses clients dans la 5G.

Mais Apple pense également à faire évoluer son système d’exploitation. Ainsi, iOS 14.7 est désormais disponible en version bêta, ce qui laisse prévoir l’arrivée prochaine d’une nouvelle mise à jour.

iOS 14.7, quoi de neuf ?

Cette nouvelle version devrait donc apporter son lot de corrections de bug et l’arrivée de nouvelles fonctions. En fait, cette version ne devrait pas apporter grand-chose. Mais selon les premiers tests de la version bêta, on trouve une nouvelle fonction dédiée au HomePod. Ainsi, il serait possible de régler des alarmes pour le HomePod sans devoir faire appel à Siri. Et ce via l’application Home.

Autre nouveauté cette fois, dans l’application « météo ». Celle-ci permet en plus de connaitre le temps qu’il fera, la qualité de l’air. Une fonction qui toutefois n’est pas disponible pour tous les pays.

Parmi les corrections de bug, il se pourrait que cette nouvelle version iOS 14.7 apporte notamment un correctif au niveau du déchargement de la batterie. En effet, il semblerait que certains utilisateurs aient constaté un déchargement plus rapide que la normale.

Cette option pourrait donc corriger ce bug et permettre aux utilisateurs de profiter le plus longtemps possible leur iPhone.

iOS 14.7 pour quel iPhone ?

La mise à jour devrait être disponible pour tous les iPhone depuis l’iPhone 6S. L’iPhone SE et l’iPod Touch de septième génération pourront eux aussi bénéficier de cette mise à jour.

Alors, pour les plus curieux d’entre vous, sachez qu’il est possible de télécharger et d’installer la version bêta. Pour ce faire rendez-vous dans Paramètres àGénéral à Mise à jour du logiciel.

Si vous trouvez d’autres fonctions intéressantes, n’hésitez pas à nous les communiquer, nous mettrons à jour cet article.