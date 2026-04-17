Elipson Cornette : une enceinte connectée design qui revisite le phonographe

L’Elipson Cornette propose une approche différente de l’enceinte connectée. Ici, la technique rencontre le design avec une silhouette inspirée des anciens phonographes. Derrière cette apparence originale, on retrouve une enceinte active en céramique, compatible Wi-Fi, AirPlay 2 et Chromecast. Un modèle pensé pour celles et ceux qui veulent écouter de la musique sans négliger l’esthétique de leur intérieur.

Depuis plusieurs années, Elipson développe des produits mêlant hi-fi traditionnelle et usages modernes. Connue pour ses enceintes au style marqué, la marque française poursuit cette philosophie avec la Cornette. Son catalogue s’agrandit ainsi avec un produit qui mise autant sur l’objet que sur la restitution sonore.

Un design inspiré du phonographe

Le premier élément qui attire l’œil sur l’Elipson Cornette, c’est évidemment sa forme. Le large pavillon rappelle les anciens appareils mécaniques qui diffusaient la musique avant l’ère électronique.

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Ce choix n’est pas seulement décoratif. Il permet aussi de donner une identité forte au produit. Là où beaucoup d’enceintes cherchent à se faire discrètes, la Cornette assume totalement sa présence dans une pièce.

Avec sa finition en céramique, elle adopte également une allure plus premium et plus travaillée qu’un modèle classique en plastique ou en bois peint.

Une conception audio pensée pour la précision

L’Elipson Cornette embarque un haut-parleur grave-médium de 130 mm. Sa membrane mélange pulpe de cellulose et fibre de verre, deux matériaux souvent utilisés pour trouver un bon équilibre entre rigidité et légèreté.

Elle est aussi équipée d’un tweeter à dôme « ring », conçu pour reproduire les hautes fréquences avec davantage de finesse.

Concrètement, cela doit permettre d’obtenir des voix plus claires, des instruments mieux définis et une écoute plus détaillée sur de nombreux styles musicaux.

Une enceinte active de 60 W par haut-parleur

Autre point important : l’Elipson Cornette est une enceinte active. Cela signifie qu’elle intègre directement son amplification.

Chaque haut-parleur dispose ici de 60 W. L’intérêt est simple : tout est calibré en interne pour fonctionner de manière cohérente, sans avoir besoin d’ajouter un amplificateur externe.

Pour l’utilisateur, cela simplifie l’installation. On branche, on configure, puis on écoute.

Wi-Fi, AirPlay 2 et Chromecast au programme

L’Elipson Cornette suit les usages actuels en intégrant plusieurs standards de diffusion sans fil.

Le Wi-Fi permet d’accéder à la musique en streaming avec une connexion plus stable que le Bluetooth classique. AirPlay 2 intéressera particulièrement les utilisateurs d’appareils Apple, tandis que Chromecast facilitera l’envoi de musique depuis Android ou d’autres services compatibles.

Cette polyvalence évite de se limiter à un seul écosystème.

Des dimensions à prendre en compte

L’enceinte mesure 375 mm de large, 390 mm de profondeur et 350 mm de hauteur.

Cela reste raisonnable pour un produit de ce type, mais l’Elipson Cornette n’est pas un petit modèle à glisser discrètement sur une étagère étroite. Son format et sa silhouette en font un véritable élément de décoration.

Avant achat, il faudra donc prévoir un emplacement adapté, sur un meuble stable ou dans un espace suffisamment dégagé.

Pour quel usage au quotidien ?

L’Elipson Cornette semble pensée pour une pièce de vie : salon, bureau spacieux ou espace détente.

Elle conviendra à celles et ceux qui veulent une enceinte connectée différente des formats standards. Si la priorité absolue est la discrétion, d’autres modèles plus compacts seront plus adaptés.

En revanche, pour une installation visible, avec un objet qui attire le regard et lance la conversation, la proposition est originale.

Ce qu’il faut retenir

L’Elipson Cornette revisite le phonographe avec une enceinte connectée moderne.

Elle combine design travaillé, structure en céramique et amplification intégrée.

Sa compatibilité Wi-Fi, AirPlay 2 et Chromecast facilite les usages quotidiens.

Elle s’adresse surtout aux utilisateurs sensibles à la décoration intérieure et à l’audio domestique.

Positionnement sur le marché

L’Elipson Cornette se place sur le segment des enceintes connectées premium orientées design.

Face à des modèles plus sobres signés Sonos, Marshall ou Bang & Olufsen, elle mise sur une identité visuelle plus forte. Son public cible semble être celui des amateurs de beaux objets, de musique et d’intérieurs soignés.

FAQ : Elipson Cornette

Quelle est la puissance de l’Elipson Cornette ?

Elle dispose de 60 W par haut-parleur avec amplification intégrée.

Est-ce une enceinte Bluetooth ?

Les informations mises en avant concernent surtout le Wi-Fi, AirPlay 2 et Chromecast. Ce sont les fonctions principales annoncées.

Quelles sont ses dimensions ?

375 mm de largeur, 390 mm de profondeur et 350 mm de hauteur.

À qui s’adresse ce modèle ?

À celles et ceux qui recherchent une enceinte connectée performante avec un design original.

Peut-elle s’intégrer en multiroom ?

Oui, via AirPlay 2 ou Chromecast selon l’écosystème utilisé.

Récapitulatif technique

Type : enceinte active connectée

Puissance : 60 W par haut-parleur

Haut-parleur : grave-médium 130 mm

Tweeter : dôme ring

Connectivité : Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast

Matériau : céramique

Dimensions : 375 x 390 x 350 mm

Usage : salon, pièce de vie, écoute domestique

En résumé

L’Elipson Cornette mise sur une recette peu commune : une enceinte connectée qui assume son style. Avec sa conception audio sérieuse et ses fonctions modernes, elle cherche à séduire les utilisateurs qui veulent autre chose qu’un simple boîtier noir posé sur un meuble.

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