Boulanger casse les prix sur 3 TV Samsung et Hisense ce dimanche.

Changer de téléviseur reste un investissement important, surtout sur les grandes diagonales et les modèles premium. Ce dimanche, Boulanger met en avant trois offres sur des TV à prix cassé, avec des références signées Samsung et Hisense. Au programme : un grand écran 75 pouces QLED, un Mini LED 2025 et un modèle 8K reconditionné à tarif réduit.

L’enseigne française poursuit sa stratégie de promotions ponctuelles sur les équipements high-tech. Avec ce type d’opérations, Boulanger cherche à rendre plus accessibles des téléviseurs habituellement positionnés sur des segments milieu ou haut de gamme.

Hisense 75E79Q PRO 2025 : un grand écran QLED de 189 cm à prix réduit

Premier modèle de cette sélection, la TV QLED HISENSE 75E79Q PRO 2025 mise sur un argument simple : une très grande diagonale de 75 pouces (189 cm). Ce format vise les salons spacieux et les utilisateurs cherchant une immersion renforcée pour les films, le sport ou les jeux vidéo.

La technologie QLED promet une meilleure gestion des couleurs et un niveau de luminosité supérieur aux dalles LED classiques. Hisense cherche ici à démocratiser les très grands formats avec une approche tarifaire souvent agressive.

Pour les utilisateurs qui veulent un écran XXL sans basculer vers les prix premium des grandes marques historiques, ce modèle peut représenter une alternative crédible.

Samsung TQ65QN77F 2025 : le Mini LED récent devient plus accessible

Deuxième offre notable, la TV Mini Led SAMSUNG NeoQLED TQ65QN77F 2025 en 65 pouces (164 cm). Il s’agit d’un modèle plus récent, orienté vers un usage polyvalent avec une dalle moderne et les technologies actuelles de la gamme Neo QLED.

Le Mini LED améliore le rétroéclairage grâce à des zones plus nombreuses et plus précises. En pratique, cela se traduit souvent par :

un meilleur contraste

des noirs plus profonds

une luminosité plus élevée

une image plus percutante en HDR

Samsung positionne cette série comme une porte d’entrée vers son univers premium, sans atteindre les tarifs des références les plus hautes de gamme.

Samsung QE55Q700T 8K reconditionnée : la porte d’entrée vers la 8K

Troisième produit, plus atypique : la TV QLED SAMSUNG QE55Q700T 8K 2020 Reconditionné. Ici, l’intérêt repose sur deux éléments : la définition 8K et le tarif revu à la baisse grâce au reconditionnement.

Même si les contenus 8K restent encore rares, ce type de téléviseur peut séduire les acheteurs souhaitant anticiper l’avenir ou profiter d’un upscaling avancé sur les sources 4K et Full HD.

Le format 55 pouces reste polyvalent pour un salon standard, tandis que le reconditionné permet d’accéder à une gamme supérieure avec un budget plus contenu.

Aperçu Produit Prix Samsung QE55Q700T 8K reconditionnée 1 359,00 €

Récapitulatif technique

Hisense 75E79Q PRO : 75 pouces, QLED, 2025

: 75 pouces, QLED, 2025 Samsung TQ65QN77F : 65 pouces, Mini LED Neo QLED, 2025

: 65 pouces, Mini LED Neo QLED, 2025 Samsung QE55Q700T : 55 pouces, QLED, 8K, reconditionné

: 55 pouces, QLED, 8K, reconditionné Technologies : HDR, Smart TV selon modèles

Usage : cinéma, sport, streaming, gaming selon configuration

En résumé

Les 3 TV à prix cassé chez Boulanger couvrent des besoins variés : grand écran, image premium ou accès à la 8K. Samsung et Hisense occupent ici deux positionnements différents mais complémentaires. Pour les acheteurs en veille promotionnelle, ce type d’opération mérite un détour rapide.