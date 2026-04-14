Test : MOVA M50 Ultra

Le segment des aspirateurs laveurs « Wet & Dry » est en pleine mutation, porté par une course à la puissance et à l’ergonomie.

Dernier-né de la marque MOVA , le MOVA M50 Ultra se positionne sur le segment premium avec des arguments techniques solides : une puissance d’aspiration de 22 000 Pa et une conception articulée permettant un nettoyage à l’horizontale.

Mais au-delà des spécifications théoriques, ce modèle apporte-t-il une réelle plus-value au quotidien ?

Nous avons passé plusieurs jours en sa compagnie pour évaluer ses performances de nettoyage, son autonomie et la pertinence de ses fonctions d’auto-entretient.



Préambule.

Si le nom MOVA ne résonne pas encore avec la même force que certains géants historiques du secteur, ne vous y trompez pas : la marque dispose d’un pedigree impressionnant. Issue directement de la galaxie Dreame Technology, MOVA a été lancée avec une mission claire : démocratiser les technologies de pointe du nettoyage domestique.

Là où d’autres segmentent leurs gammes à l’extrême, MOVA adopte une stratégie « agressive » en intégrant des fonctionnalités premium — souvent réservées aux flagships à plus de 1000 euros — dans des appareils au rapport performance/prix particulièrement étudié.

Mova a déjà conquis avec ses robots aspirateurs et ses tondeuses, dont les nouvelles versions sont déjà épuisées en prévente ! MOVA se lance aussi dans les robots de piscine et, ce qui nous intéresse ici, les aspirateurs laveurs.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 256 x 275 x 1 180 mm (sans base) 332 x 320 x 1 240 mm (avec base)

256 x 275 x 1 180 mm (sans base) 332 x 320 x 1 240 mm (avec base) Puissance d’aspiration: 22 000 Pa

22 000 Pa Puissance nominale: 450W

450W Capacité de la batterie: 6 x 4 000 mAh

6 x 4 000 mAh Autonomie: 40 min

40 min Poids: 5,8 kg

5,8 kg Poids en utilisation: 610 Grammes

610 Grammes Hauteur à plat: 13-14 cm (tête de brosse 9 cm)

13-14 cm (tête de brosse 9 cm) Modes de nettoyage: Mode Intelligent, mode Solution, mode Aspiration, mode Max

Mode Intelligent, mode Solution, mode Aspiration, mode Max Température de nettoyage automatique: 100°C

100°C Température de séchage à l’air chaud: 90°C

90°C Niveau sonore du séchage: 63 dBA (séchage intelligent)

63 dBA (séchage intelligent) Réservoir: Eau propre: 800ml Eau sale : 700ml

Distribution automatique de solution: Oui

Oui Contrôle par application: Oui

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le MOVA M50 Ultra

Base

Brosse de nettoyage

Solution de nettoyage de 500 ml

Brosse rotative de rechange

Filtre de rechange

Manuel d’utilisation

Installation / Configuration.

l’installation du MOVA M50 Ultra est un modèle de simplicité. Ici, tout est pensé pour que vous puissiez lancer votre premier cycle de nettoyage moins de 10 minutes après avoir ouvert le carton.

L’appareil arrive partiellement assemblé pour protéger les composants articulés. Voici la marche à suivre :

Le Manche : Insérez le manche (la partie avec les commandes et l’écran) dans le corps principal du balai jusqu’à entendre un « clic » franc. C’est le signe que les connecteurs électriques sont bien enclenchés. La Station : Placez la base sur un sol plat (carrelage ou parquet, évitez les tapis épais pour la stabilité), à proximité d’une prise de courant. Laissez un petit espace de chaque côté pour manipuler les réservoirs. Les Réservoirs : Retirez le réservoir d’eau propre (à l’arrière, 800 ml) et remplissez le jusqu’à la ligne « Max ». Ajoutez une dose de la solution de nettoyage fournie (le M50 Ultra gère le dosage automatique, donc ne forcez pas sur la dose). Vérifiez que le réservoir d’eau sale (à l’avant) est bien vide et correctement clipsé.

Bien que le M50 Ultra soit parfaitement utilisable sans smartphone grâce à son écran LED, l’application MOVA home débloque tout le potentiel de la machine.

Téléchargement : Scannez le QR code présent sur l’autocollant du manche ou cherchez « MOVA home » sur l’App Store ou le Play Store. Appairage : Allumez l’aspirateur. Maintenez le bouton de mode enfoncé quelques secondes pour activer le Wi-Fi (l’icône clignotera sur l’écran). Dans l’application, cliquez sur « Ajouter un appareil ». Le M50 Ultra devrait apparaître instantanément. Personnalisation : Une fois connecté, vous accédez aux réglages avancés. C’est ici que vous pourrez : Choisir la vitesse de séchage (Rapide en 5 min ou Silencieux).

Activer ou non la stérilisation à 100°C par défaut.

Mettre à jour le firmware (essentiel pour optimiser la gestion de la batterie et les algorithmes de détection de saleté).

Gérer les autres paramètres tel que la langues par exemple.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Prise en main.

Dès la sortie du carton, le MOVA M50 Ultra dégage une impression de robustesse sérieuse. Pas de plastiques qui grincent ici : l’assemblage est millimétré. La mise en service est un jeu d’enfant : on clipse le manche, on remplit le réservoir d’eau propre (800 ml), et on est prêt à en découdre.

Une fois allumé, l’écran LED circulaire placé sur le sommet de l’appareil devient votre tour de contrôle. Il affiche non seulement le mode choisi et l’autonomie restante, mais il change de couleur en temps réel grâce au capteur intelligent de saleté.

Vert : C’est propre.

Orange/Rouge : La zone est plus sale, l’appareil augmente automatiquement sa puissance d’aspiration (jusqu’à 22 000 Pa) et son débit d’eau.

C’est intuitif, visuel, et ça permet d’insister là où c’est vraiment nécessaire sans vider la batterie inutilement.

Le MOVA M50 Ultra marque des points précieux. Là où la plupart des balais laveurs s’arrêtent à 140° pour éviter que l’eau sale ne remonte dans le moteur, MOVA a réussi le pari d’une conception étanche permettant au balai de se coucher complètement à plat (180°).

Associé à un manche pliable, il permet enfin d’atteindre facilement le dessous du lit ou du buffet sans se mettre à genoux. On y gagne autant en confort qu’en efficacité : un vrai soulagement pour les lombaires.

Utilisation.

Malgré ses 5,8 kg sur la balance, le Mova M50 Ultra se manipule d’un seul doigt. Le rouleau motorisé crée un effet d’entraînement vers l’avant (et vers l’arrière) qui compense totalement le poids de l’appareil. On a l’impression que le balai « flotte » sur le sol.

La direction est fluide, les changements d’angles se font sans effort, et le nettoyage le long des plinthes à 0 mm (des deux côtés !) évite d’avoir à repasser derrière avec une éponge. On est sur une expérience utilisateur fluide, pensée pour les grandes sessions de nettoyage sans fatigue.

Le mode intelligent ajuste automatiquement la puissance d’aspiration et le débit d’eau selon la saleté détectée par les capteurs.

On l’entend nettement accélérer lorsqu’il passe sur une zone très sale. Le voyant vire alors à l’orange, voire au rouge, avant de repasser au vert une fois la zone propre.

Ce système est très efficace et optimise l’autonomie en ne sollicitant la puissance maximale que lorsque c’est vraiment nécessaire.

Le MOVA M50 Ultra n’est pas vraiment prévu pour s’occuper de vos tapis, c’est vraiment un aspirateurs laveurs pour sol dur.

Petit test avec de la poussière et des poils d’animaux et il s’en sort magnifiquement bien avec seulement un passage:

On a particulièrement apprécié la rapidité du séchage. Attendre 3 heures que son balai arrête de « sentir l’humidité » était le gros point noir des anciennes générations. Avec le MOVA M50 Ultra et son séchage en 5 minutes, l’appareil est réellement propre et prêt à l’emploi instantanément.

C’est propre, c’est sain, et ça ne demande presque aucun effort.

Le MOVA M50 Ultra est utilisable complétement a plat, il est selon nos recherches le seul a la faire, Mova a donc décidé de tirer parti de cela il est possible de coucher le MOVA M50 Ultra et de le télécommander, ce qui permet éventuellement d’atteindre le fond du fond en dessous de votre canapé, est-ce une fonction indispensable non mais elle est la si besoin,

C’est toujours un réel plaisir de voir comment certains fabricants intègrent une fonction (ici, les roues motorisées pour rendre l’appareil plus léger à l’utilisation) et d’y associer ensuite des options auxquelles on n’aurait jamais pensé, ici l’application MOVA home sert de télécommande.

Conclusion.

Avec le M50 Ultra, MOVA ne se contente pas d’ajouter une référence de plus à son catalogue. La marque signe ici une véritable démonstration de force technologique.

En brisant les deux limites historiques des balais laveurs, à savoir l’impossibilité de passer sous les meubles et l’hygiène parfois douteuse des rouleaux.

Ce modèle s’impose comme l’un des outils de nettoyage les plus complets et les plus puissants sur le marché.

Avec mes animaux de compagnie le Mova M50 Ultra viens en renfort de mon Mova V50 Ultra complete pour ainsi nettoyer les traces de pattes qui apparaissent après la tache programmé de celui-ci.

Avec l’application, le balai restera à jour et offre des fonctions inédites, et qui sait, peut-être de nouvelles avec de futures mises à jour.

Annoncé a un prix de lancement à 499€ il est déjà a 399€ sur le site de MOVA et on le retrouve facilement chez nos partenaires à 359€

Si vous cherchez la Rolls-Royce des aspirateurs laveurs balais, capable de passer sous vos meubles et de s’auto-nettoyer en profondeur, le MOVA M50 Ultra est l’un des meilleur choix de ce début d’année 2026.

Points Positifs Points Négatifs + Manche pliable – Prix + Puissance – Bruit en mode Turbo + Assistance des roues

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 16/20 Note finale : 17,6/20

Liens d’achat.

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