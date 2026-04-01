Free Max à 30€/mois : un forfait mobile illimité en Europe et dans plus de 135 destinations.

Le nouvel abonnement Free Max lancé par Free marque une évolution notable sur le marché des télécommunications. Proposé à 30 euros par mois, ce forfait inclut de la data illimitée en France et à l’international dans plus de 135 destinations. L’opérateur entend ainsi renforcer sa position sur les offres premium accessibles.

Filiale du groupe Iliad, Free poursuit sa stratégie de disruption tarifaire initiée depuis son arrivée sur le marché mobile. La gamme du constructeur s’agrandit avec une offre plus haut de gamme, tout en conservant un positionnement agressif face aux opérateurs historiques.

Un forfait mobile illimité pensé pour l’international

Le Free Max se distingue avant tout par son enveloppe de data illimitée, non seulement en France, mais aussi en itinérance dans une large sélection de pays. L’offre couvre plus de 135 destinations, incluant l’Europe, les États-Unis et plusieurs régions d’Asie.

A relire : Freebox Ultra Stranger Things : une édition spéciale qui fait entrer Hawkins dans votre salon Free frappe fort en mêlant univers pop culture et technologie : la Freebox Ultra s’habille aux couleurs de Stranger Things dans une édition spéciale pensée pour les fans de la série Netflix….

Ce positionnement répond à une demande croissante de connectivité sans contrainte pour les voyageurs fréquents. Le roaming devient ici un usage standard plutôt qu’un service additionnel.

Une tarification unique à 30 euros par mois

Avec un prix fixé à 30 €/mois, le Free Max se place dans une catégorie intermédiaire entre les forfaits classiques et les offres premium des concurrents. Free conserve ici son ADN tarifaire en proposant un prix unique, sans engagement.

Ce modèle simplifié vise à séduire un public en quête de lisibilité, tout en évitant les options ou surcoûts liés à l’usage à l’étranger.

Une couverture internationale étendue

L’un des éléments clés du Free Max repose sur sa couverture géographique. Les 135 destinations incluent non seulement l’Union européenne, mais également des pays hors zone habituellement facturés en supplément.

Cette approche transforme le forfait en solution quasi universelle pour les déplacements professionnels ou personnels, limitant les besoins de cartes SIM locales.

Des usages sans restriction de data

Contrairement à de nombreux forfaits incluant des plafonds en roaming, le Free Max met en avant une utilisation sans restriction apparente. Streaming, visioconférence, partage de connexion : tous les usages intensifs sont théoriquement pris en charge.

Cela positionne l’offre comme une alternative aux solutions Wi-Fi ou aux forfaits professionnels.

Réseau 4G/5G et services inclus

Free s’appuie sur son infrastructure 4G et 5G pour proposer des débits adaptés aux usages modernes. Le forfait inclut également les appels, SMS et MMS illimités, renforçant son caractère tout-en-un.

L’opérateur poursuit également le déploiement de son réseau afin d’améliorer la couverture et la qualité de service sur le territoire.

Une offre orientée voyageurs et professionnels

Le Free Max cible clairement une population mobile : freelances, télétravailleurs, voyageurs réguliers. La promesse d’une connectivité continue, sans surcoût, constitue un argument clé.

Cette orientation traduit une évolution du marché vers des offres globales, adaptées à un mode de vie de plus en plus connecté et internationalisé.

Ce qu’il faut retenir

Le Free Max propose une data illimitée en France et dans plus de 135 destinations.

Son tarif de 30 €/mois reste compétitif face aux offres premium.

L’absence de restrictions en roaming marque une évolution notable.

L’offre cible principalement les utilisateurs mobiles et internationaux.

Positionnement sur le marché

Avec le Free Max, Free se positionne sur le segment des forfaits mobiles premium accessibles. L’offre entre en concurrence avec les propositions haut de gamme de Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Cependant, Free conserve un avantage tarifaire tout en proposant une couverture internationale plus large. Le forfait s’adresse à une clientèle exigeante mais sensible au prix.

FAQ : Free Max

Quelle est l’autonomie data du Free Max ?

Le forfait propose une data illimitée en France et dans plus de 135 destinations.

Quel est le prix du Free Max ?

Le tarif est fixé à 30 euros par mois, sans engagement.

Le roaming est-il inclus ?

Oui, le roaming est inclus dans plus de 135 pays, sans option supplémentaire.

Le forfait inclut-il la 5G ?

Oui, le Free Max est compatible avec le réseau 5G de l’opérateur.

À qui s’adresse ce forfait ?

Principalement aux voyageurs fréquents et aux professionnels mobiles.

Récapitulatif technique

Data : illimitée

Couverture : +135 destinations

Réseau : 4G / 5G

Appels/SMS/MMS : illimités

Prix : 30 €/mois

Engagement : sans engagement

En résumé

Le Free Max introduit une nouvelle approche du forfait mobile avec data illimitée en France et à l’international. Proposé à 30€/mois, il cible les utilisateurs mobiles et les voyageurs fréquents. Cette offre marque une montée en gamme pour Free tout en conservant un positionnement tarifaire compétitif.

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

