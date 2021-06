Données mobiles : Quatre fois plus de trafic d’ici 2026.

Les données mobiles vont, selon une étude publiée par Ericsson, quadrupler d’ici les cinq prochaines années à venir. Ainsi, selon le géant des télécoms, chaque smartphone par mois atteindra un trafic de 35 Go de données.

De nos jours, nous sommes tous munis d’un smartphone. Un smartphone qui certes à la maison est souvent connecté en Wi-fi sur l’abonnement de notre connexion Intenret de la maison. Toutefois, une fois dehors, les consommateurs ont pris l’habitude d’utiliser de plus en plus la 4G. Notamment parce que le coût des abonnements diminue, mais aussi parce que le volume de data dans les forfaits augmente pour le volume de données mobiles.

Selon Ercisson, cette tendance devrait s’accentuer dans les cinq prochaines années à venir. La compagnie souligne d’ailleurs qu’avec le Covid et la pandémie, la consommation de données mobiles a vu sa consommation augmentée l’année dernière. Ainsi, selon divers analystes, il est actuellement estimé que le trafic mensuel tourne autour de 10 Go par mois et par appareil à l’échelle mondiale.

Données mobiles, ces chiffres pourraient encore augmenter selon Statista.

En effet, avec l’arrivée de la 5G et les téléphones qui vont avec, on peut s‘attendre à voir certains services se développer. Des services qui pourront exploiter pleinement le débit de la 5G. Alors bien sûr certains pensent à de la vidéo ou du streaming en ligne en 4K voir 8K sur les smartphones.

Mais il se pourrait aussi que d’autres segments viennent générer du trafic. Par exemple on pourrait imaginer une fonction GPS comme WAZE, TomTom sur smartphone en mode « Google Street view » en temps réel.

Quid des prévisions ?

Statista nous dresse un tableau qui présente le volume de trafic qui pourrait être généré par les consommateurs selon les différentes zones du monde.

Ainsi, le cabinet d’analyse annonce :

« L’utilisation moyenne de données mobiles par mois en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest devrait ainsi atteindre respectivement 48 Go et 47 Go par smartphone, soit une croissance annuelle de plus de 25 % pour les cinq prochaines années ».

En outre, l’augmentation la plus forte pourrait venir de la région Asie du Sud-Est/Océanie passant de 6 Go par mois en 2020 à 39 Go en 2026.