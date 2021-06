La Withings Scanwatch Rose Gold devrait sortir prochainement en version « Rose Gold » ! Une version qui de par son ton est avant tout orientée vers la gent féminine. Pour l’occasion, la marque s’associe d’ailleurs la fondation « Agir pour le cœur des femmes ».

Depuis le début de la création de la marque, celle-ci s’est orientée vers les nouvelles technologies destinées à la santé. Ainsi, vous avez déjà pu lire dans nos articles la présentation de produit de la marque. Des produits comme les montres connectées, les balances…

Et dans le segment des montres connectées, Withings a toujours su innover et proposer des solutions avant-gardistes comme la détection des perturbations respiratoires du sommeil.

Withings Scanwatch Rose Gold, la même mais en rose.

Cette fois, la marque remet au gout du jour un de ses modèles, sa montre connectée Withings Scanwatch sortie en septembre dernier. Pour rappel, cette montre était la première montre au monde qui détecte la fibrillation auriculaire et les perturbations respiratoires.

Avec cette nouvelle version qui sera déclinée en Rose Gold, la marque établit un nouveau partenariat. En effet, la montre dans cette nouvelle teinte est très clairement orientée pour les consommatrices plutôt que les consommateurs.

Et à cette occasion, la marque a choisi comme partenaire la fondation « Agir pour le cœur des femmes ». Cette fondation a pour objectif de mettre en évidence, d’alerter, d’anticiper et d’agir pour la santé cardiaque des femmes. Une fondation qui propose toute une série de cours d’informations pour les femmes et qui leur proposent ses 4 piliers de la prévention (stopper le tabac, apprivoiser le mauvais stress, avoir une activité physique régulière, manger plus équilibré).

Withings proposera d’ailleurs une conférence de presse prochainement pour présenter sa montre et expliquer plus en détail son partenariat.

Prix et disponibilité.

Pour ce qui est de la montre, la Withings Scanwatch version Rose Gold devrait être commercialisée aux alentours des 275€. La date de commercialisation selon certaines sources est prévue pour le 13 juillet.