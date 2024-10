Circle to Search : HONOR propose une nouvelle expérience de recherche intuitive

La fonctionnalité Circle to Search fait son apparition chez Honor. Elle est désormais introduite par HONOR sur le modèle Magic V3 et la série HONOR 200. Elle propose une expérience de recherche intuitive grâce à des avancées en intelligence artificielle.

HONOR, marque emblématique de la technologie, enrichit son catalogue en élargissant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle dans ses smartphones phares, rendant l’accès à l’information plus fluide et intuitif.

Circle to Search : une évolution intuitive pour l’utilisateur

Circle to Search permet à l’utilisateur de rechercher instantanément des informations en entourant, surlignant ou gribouillant sur l’écran de son smartphone. Cette fonctionnalité est activée sur les appareils HONOR Magic V3 et HONOR 200, les plus récents porte-étendards de la marque. En collaboration avec Google, HONOR introduit cette solution basée sur l’IA qui facilite la recherche d’informations en contextes variés, qu’il s’agisse d’images, de textes ou de vidéos.

Cette nouveauté permet à HONOR de diversifier ses collections et d’étoffer les options mises à la disposition des utilisateurs, enrichissant leur interaction avec le smartphone. Avec Circle to Search, plus besoin de jongler entre différentes applications : une sélection sur l’écran du smartphone suffit pour déclencher une recherche. Cette fonctionnalité est à la fois intuitive et puissante, bénéficiant des derniers développements de l’intelligence artificielle.

Une intégration optimale de l’IA dans l’écosystème HONOR

HONOR a développé un écosystème IA complet, basé sur une approche hybride entre solutions locales et cloud. La sécurité est au cœur de l’écosystème, avec des couches de protection évoluées, notamment via HONOR Personal Cloud Compute. Cette architecture garantit que la confidentialité des données est respectée tout en offrant des services d’IA efficaces et adaptés aux besoins des utilisateurs.

L’arrivée de Circle to Search permet à HONOR de renforcer sa présence sur le segment des smartphones innovants et de proposer de nouvelles variantes de ses modèles phares, répondant aux exigences d’une clientèle connectée et exigeante. Le Magic V3 est équipé d’autres outils d’IA, tels que AI Eraser ou Face to Face Translation, qui rendent l’expérience utilisateur toujours plus simple et riche.

Des performances optimisées pour la recherche via Circle to Search

Grâce à Circle to Search, la recherche se fait à l’aide de mouvements simples sur l’écran du smartphone. L’utilisateur peut entourer, surligner, ou même gribouiller sur le contenu qui l’intéresse pour obtenir instantanément des informations détaillées. Ce processus est propulsé par des algorithmes d’IA élaborés, en mesure de fournir des réponses rapides et contextualisées, améliorant l’expérience de recherche des utilisateurs.

La marque propose ainsi une nouvelle expérience qui complète son éventail de produits technologiques, élargissant l’offre de services rendue accessible par ses smartphones pliables et haut de gamme. Le Magic V3, en particulier, met en avant la vision de HONOR quant à l’avenir de la recherche sur smartphone, à travers une interface intuitive et puissante.

Disponibilité et prix des modèles compatibles

Circle to Search est disponible sur le HONOR Magic V3, le smartphone pliable le plus fin au monde, ainsi que sur la série HONOR 200, qui se distingue par ses performances en photographie. La fonctionnalité est accessible immédiatement aux utilisateurs de ces modèles. Pour le moment, le prix n’a pas été modifié par l’intégration de cette nouvelle fonctionnalité.

Récapitulatif technique

Compatible avec les modèles : HONOR Magic V3 et HONOR 200

et Fonctionnalité : Circle to Search pour une recherche intuitive via l’écran

pour une recherche intuitive via l’écran Fonctionnalités associées : AI Eraser , Face to Face Translation , AI Office

, , Sécurité : architecture à plusieurs couches, HONOR Personal Cloud Compute

Système d’exploitation : MagicOS 8.0.1

