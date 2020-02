Bon Plan : 119€ de remise sur le Pack Philips Hue/Google Maison connectée.

Envie de faire de votre maison une maison connectée ? Alors le bon plan que l’on vous a trouvé chez Boulanger devrait vous séduire au plus haut point ! En effet, on vous propose une belle réduction de 119€ sur ce pack comprenant l’assistant vocal Google Home Mini + 1 Google Chromecast + 1 prise connectée Philips Hue + 1 pont de connexion Hue + 1 télécommande Hue Dim Switch + 2 ampoules E27 Hue White and colors.

Alors, pour le coup, autant dire que vous aurez tout ce qu’il vous faut sous la main pour bien commencer dans le monde de la domotique avec ce pack proposé par Boulanger. Ainsi vous pourrez commencer à équiper votre maison avec des ampoules connectées et pas n’importe lesquelles.

Information générale :