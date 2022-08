Le marché chinois des smartphones en chute libre !

Mauvaises nouvelles pour les acteurs du marché en Chine, le marché chinois s’écroule avec une baisse des ventes de 10% . Une chute qui ne s’était plus vue depuis 2012. Et la chute pourrait bien continuer. C’est en tout cas l’avis du cabinet d’étude Canalys.

Il ne fait pas bon vivre en ce moment en Chine si vous êtes un vendeur de smartphones. En effet, le marché s’écroule. Ainsi, le marché a subi une régression des ventes de smartphones de pas moins 10%. Une chute des ventes qui liée à différentes causes en Chine.

Des consommateurs prudents et coincés à cause du Covid.

Si chez nous , la psychose du Covid-19 s’est quelque peu calmée auprès de nos gouvernements et aussi de nos confrères généralistes qui ont enfin décidé d’arrêter de faire peur aux gens tous les jours avec des stats, il en est tout autre en Chine. En effet, le gouvernement a opté pour une stratégie dite « tolérance Covid-19 zéro » qui entraine des enfermements et des confinements drastiques dans les villes. Des directives qui du coup plombent totalement l’économie et le milieu marchand.

De fait, les gens ne vont pas travailler donc n’ont plus les mêmes revenus et ne peuvent plus se déplacer pour consommer. Autant de facteur qui empêche les ventes de smartphones. En effet, les consommateurs préfèrent rester prudents sur leurs dépenses. Et tous les acteurs du marché ont été touchés. Ainsi, Vivo en tête avec une part de 20 %, a subi une baisse de 28 % à 13,2 millions d’unités. Xiaomi a vu ses expéditions chuter de 16% à 11,8 millions. Enfin, les expéditions d’Oppo ont chuté de 30% à 11,8 millions, le plaçant au troisième rang avec une part de 18%.

Une situation qui risque de perdurer.

Si les chiffres ne sont pas bons au second semestre 2022, selon l’analyste Amber Liu les perspectives pour les troisième et quatrième trimestres ne sont pas plus roses. La chute devrait se poursuivre ou du moins se stabiliser. L’analyste ne voit pas 2022 remonter la pente. Ainsi, il faudra certainement attendre 2023 pour voir peut-être ce marché se relever.