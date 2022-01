Le marché mondial des processeurs pour smartphones a augmenté de 17 %.

Selon une étude de marché fraichement publiée, le marché mondial des processeurs pour smartphones est en hausse pour ce troisième trimestre 2021. Bonne nouvelle pour Qualcomm, Apple, MediaTek, Samsung LSI et Unisoc.

Cette nouvelle n’est pas vraiment inattendue. En effet, 2021 avec la 5G a été une bonne année en terme de ventes de smartphones. Une année qui a permis au secteur du smartphone de voir une augmentation des volumes de ventes par rapport aux années précédentes qui stagnaient un peu.

Comme on vous l’a déjà souligné, cela est dû en grande partie à l’arrivée de la 5G qui a motivé les consommateurs à remplacer leur smartphone 4G pour passer vers un modèle 5G. Et qui dit plus de vente de smartphone dit forcément plus de vente des processeurs pour smartphones.

Hausse de 17% pour les ventes des processeurs pour smartphones.

Ces chiffres sont le résultat d’une étude faite par Strategy Analytics, organise d’étude et d’analyse des marchés. Ainsi, ces chiffres sont issus d’in rapport de service Handset Component Technologies (HCT) de Strategy Analytics.

Des chiffres qui annoncent que les différents fabricants ont au total vendu pour 8,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2021. Des chiffres qui font la part belle aux principaux leaders du marché.

Ainsi, Qualcomm conserve son leadership sur des processeurs pour smartphones. Un leader qui possède à lui seul 34% de parts de revenus du marché. Un chiffre qui prouve une fois de plus que le Qualcomm est la marque des processeurs qui équipent nos smartphones. D’autant que la deuxième place du podium est détenue par Apple. Sachant qu’Apple n’équipe en puce pour smartphone que son iPhone. Apple détient pas moins de 28% de part de marché.

Le géant américain est suivi de près par MediaTek qui possède pas moins de 27% de part de marché. Un chiffre intéressant et qui le rapproche de Qualcomm son concurrent direct sur le marché mondial des processeurs pour smartphones.

Ce qui est intéressant cependant, c’est que l’étude de Strategy Analytics souligne :

« MediaTek a terminé les neuf premiers mois de 2021 avec une avance de 26 millions d’unités sur Qualcomm. Par conséquent, MediaTek est en passe de devenir le premier fournisseur en termes d’unités pour la première fois sur une base annuelle en 2021. »

En outre, l’étude révèle que la livraison de processeurs pour smartphones équipés de 5G a augmenté de 82 % d’une année sur l’autre. Et il y a de grandes chances que début 2022, le marché continue encore de voir ses volumes de ventes grimper en flèche.