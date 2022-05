Aquos R7, Sharp annonce le lancement de son dernier smartphone.

Avec le smartphone Aquos R7, Sharp que nous connaissons plus pour ses autres produits high-tech revient sur le marché du smartphone milieu de gamme avec un smartphone qui sera en outre distribué par NTT Docomo et SoftBank Corp.

Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais Sharp propose aussi des smartphones. Bon certes, la marque n’est pas spécialement connue pour cela et elle ne possède pas non plus une large gamme comme Sony, Oppo, Samsung et les autres.

Aquos R7, le dernier d’une gamme sortie il y a plusieurs années.

Alors, oui, avant d’aborder le sujet de ce nouveau venu, vous devez savoir que la marque avait déjà proposé d’autres modèles comme l’Aquos R2 sortie en 2018.

Pour ce nouveau Aquos R7, la marque Sharp a opté pour un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qui propose notamment une connexion 5G pour le téléphone. Bref de quoi tenir la cadence pour les utilisateurs qui veulent malgré tout un téléphone potable valable sans mettre un prix de fou.

Effectivement, ce nouveau venu est présenté comme un smartphone milieu de gamme, alors que son prix ne nous a pas encore été communiqué. Par ailleurs, dans la mesure ou l’appareil sera vendu en partenariat avec les deux opérateurs japonais, celui-ci sera très certainement associé à une offre de la part des deux opérateurs téléphonique.

Pour le reste, on retrouve un écran Pro IGZO FHD + OLED de 6,6 pouces avec une luminosité maximale de 2000 nits. L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 Hz et 240 Hz ainsi que le Dolby Vision. Un écran qui possède également un lecteur d’empreinte qui servira pour déverrouiller notamment le smartphone.

Côté mémoire, on retrouve une combinaison plus ou moins standard à tous les téléphones actuels de cette gamme avec un petit plus à savoir 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour alimenter le tout, Sharp a choisi une batterie de 5000 mAh qui propose une solution charge rapide via un port USB Type-C.

Appareil photo plus que correct.

Effectivement, pour son smartphone, Sharp a opté pour une caméra avec un nouvel appareil photo principal de 47 MP avec une grande taille de capteur de 1 pouce. Détail intéressant, Sharp a choisi comme partenaire un objectif Leica Summicron à sept éléments avec une ouverture F/1.9. Pour rappel, Leica a déjà fait ses preuves il y a quelques années avec Huawei en proposant des capteurs de qualité. On pensera notamment au Huawei P30 Pro qui avait droit à un zoom 50x.

À noter que pour les selfies, Sharp a intégré un capteur avant de 12,6 MP. Détail intéressant, il n’y a pas ici l’effet « goutte d’eau ». De fait, le capteur est intégré dans l’écran et forme une sorte de « trou » au sein de l’écran.

Pour ce qui est du reste de la connectivité, on retrouve du Wi-Fi 802.11a/b/g/n/acet du Bluetooth 5.1. Le NFC est quant à lui présent également. À noter que pour ce qui est de la 5G, l’Aquos R7 fonctionne sur des fréquences mmWave et inférieures à 6 GHz, une combinaison déclarée par Sharp permettant des débits de données de 4,9 Gb/s en liaison descendante et de 1,1 Gb/s en montée.

Enfin, dernier détail, mais non des moindres, le téléphone est doté d’Android 12, ce qui fera plaisir aux utilisateurs. En outre, Sharp annonce que sur ce modèle il intégrera la surcouche Sharp UI.

Prix et Disponibilité.

Il sera disponible en noir et argent. Cependant, selon certaines sources, l’appareil sera lancé exclusivement au Japon. Son prix n’a pas encore été communiqué.