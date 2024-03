Apple autorise les développeurs d’app iOS à mettre leur app sur leur propre site web, mais sous certaines conditions en EU.

Suite à la législation mise en place par l’Europe, Apple vient de dévoiler ses plans quant à la possibilité pour les développeurs de ne plus passer par l’Apple Store pour proposer leur application. Désormais, ils pourront le faire directement depuis leur propre site web. Oui, mais !!!! Sous certaines conditions strictes.

Apple est sans doute le modèle économique le plus abouti par excellence pour certains en matière e business. En effet, la marque américaine a su faire en sorte de toucher un maximum de dividende sur son écosystème. Et malgré des obligations face aux lois européennes, Apple a su « ouvrir » son marché pour ne pas dire conserver.

Télécharger une App iOS depuis un site web. Possible, mais compliqué.

Afin de se plier à la législation européenne, Apple vient de dévoiler son programme pour ouvrir aux développeurs d’app iOS le marché et leur donner la possibilité de vendre directement leur application sans devoir passer par l’Apple Store et payer des frais.

Un programme qui n’est pas des plus simples pour les développeurs à première vue. Les applications proposées via Web Distribution devront répondre aux exigences de notarisation pour protéger l’intégrité de la plate-forme, comme toutes les applications iOS, et ne peuvent être installées qu’à partir d’un domaine de site Web que le développeur a enregistré dans App Store Connect.

Il ne s’agira donc pas d’un moyen ouvert et gratuit permettant aux développeurs de distribuer des applications sur le Web vers des appareils iOS sur les marchés de l’UE. En effet, les développeurs devront respecter toute une série de règles comme être inscrit au programme pour développeurs Apple en tant qu’organisation enregistrée dans l’UE. Il faudra aussi être membre en règle du programme pour développeurs Apple depuis deux années consécutives. Ou encore, proposez uniquement des applications à partir de votre compte développeur.

Apple prendra malgré tout une commission.

Apple autorise actuellement les développeurs à distribuer leurs applications sur des marchés tiers dans les pays de l’UE, mais si ces applications atteignent plus d’un million d’installations annuelles, ils devront payer des frais de 50 centimes d’euro pour chaque installation et mise à jour supplémentaire.

Apple justifie ces règles à des raisons sécuritaires afin de garantir aux utilisateurs d’iPhone que les applications installées ailleurs que son Apple store n’amèneront pas de logiciel malveillant, de trous de sécurité sur leur téléphone.