Thomson TH4G 300 : connecté à Internet et en Wi-Fi.

Avec son nouveau routeur Thomson TH4G 300, le constructeur français Thomson s’engouffre dans l’univers des réseaux pour proposer un routeur 4G qui permettra au consommateur d’être connecté à Internet même si la fibre, le câble ou le VDSL n’est pas disponible dans le quartier.

De nos jours, il est pratiquement inconcevable de ne pas avoir de connexion à la maison. Soit pour les enfants, parce que le télétravail est de plus en plus présent en entreprise ou pour remplir certains documents administratifs.

Et si globalement tous les villes et villages sont équipés en connexion internet, il arrive encore que ce ne soit pas le cas pour certain. Pour ces derniers, Thomson a décidé de se lancer une fois de plus dans l’aventure en proposant une solution pour la maison.

Routeur Thomson TH4G 300, la 4G à votre rescousse !

Thomson propose avec ce nouveau routeur une solution qui vous permettra d’exploiter pleinement une connexion 4G pour fournir un accès Internet à toute la famille. Pour se faire, il vous faudra insérer au routeur une carte SIM et ce peu importe votre opérateur. En outre, la carte pourra accueillir n’importe quel type d’abonnement. La couverture maximale du signal est assurée par deux antennes 4G/LTE détachables et deux antennes Wi-Fi internes.

Une fois la connexion établie, le routeur qui est également équipé de Wi-Fi offrira à toutes personnes qui se connectent à son réseau sans fil la possibilité d’accéder à internet. Le Wi-Fi du routeur offre une bande passante jusqu’à 300 Mbits/s. Effectivement, Thomson a jugé bon de ne pas offrir plus de débit dans la mesure ou la 4G ne permet pas des débits aussi rapides. Du Wi-Fi qui intègre les normes 802.11 b/g/n et qui ne propose que du 2.4GHz. Pour ce qui est de la sécurité, le Routeur Thomson TH4G 300 supporte les protocoles WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, une prise en charge WPS, et un filtrage d’adresse MAC.

On notera également la présence de 4 ports gigabit Ethernet et un port USB. Ce dernier pourra accueillir une clé USB ou un disque dur externe pour faire un NAS réseau.

On notera également la présence d’un « panneau de contrôle » qui affichera notamment la qualité du signal ainsi que d’autres informations.

Prix et Disponibilité.

Le Routeur Thomson TH4G 300 est d’ores et déjà commercialisé au prix de 79.99€.