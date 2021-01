TCL TAB 10s, la nouvelle tablette 10 pouces de la marque.

Dotée d’un écran de 10,1 pouces, la nouvelle tablette TCL TAB 10s vient gonfler le segment des tablettes multimédia. Une tablette qui se veut le plus nomade possible avec l’intégration de la 4G.

Il y a quelques années,, un nouvel objet numérique arriva sur le marché. Ce nouveau produit high-tech c’était la tablette digitale. Alors oui, Archos avait lancé le mouvement il y a un peu plus de dix ans avec ses PMD (pour Portable Multimédia Device). Mais Apple fut celui qui motiva tous les autres à se lancer sur le marché des tablettes.

Un marché bien juteux, car le produit était attractif surtout pour les parents qui voyait en la tablette une nouvelle solution nomade pour leurs enfants. Ainsi, la tablette est devenue l’objet high-tech qui traine à l’arrière des voitures lorsque la famille part en vacances.

A relire :TCL 10 5G, le premier du genre pour la marque !

TCL TAB 10s, une tablette pour les nomades.

La tablette est devenue aussi un outil pratique de loisir et pour les professionnels. Cette nouvelle venue chez TCL a de belles ambitions. Et pour y arriver, TCL lui a intégré un processeur octa-core et une batterie de grande capacité de 8000 mAh.

De plus cette tablette TCL TAB 10s a droit à un stylet baptisé « TCL T-Pen » qui pourra servir pour dessiner ou prendre des notes.

Wi-Fi ou 4G/LTE pour la TCL TAB 10s, faites votre choix.

En effet, afin de rendre la tablette la plus nomade possible, la marque la propose en deux variantes, une première édition intégrant du Wi-Fi et du Bluetooth et une seconde qui servira aux plus nomades avec une solution LTE/Wi-Fi / Bluetooth.

Détail intéressant pour ce qui concerne l’écran. On a à faire ici à un écran d’une taille de 10 pouces qui est équipé d’une protection oculaire intelligente avec une luminosité intégrée et un contrôle de la tonalité en plein jour. De plus l’écran est anti4004lumière bleue de manière à réduire les problèmes de vue et les maux de tête.

Prix et disponibilité.

Le TCL TAB 10S sera disponible à partir du mois de mars 2021.Les prix commencent à 199€ pour la version Wi-Fi et 249€ pour la 4G LTE/Wi-Fi.