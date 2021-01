Le Zenbook fait peau neuve à l’occasion du CES 2021.

Le Zenbook est un des PC portables phares dans la gamme d’Asus. Avec l’arrivée des nouveaux processeurs, le constructeur se devait de renouveler cette gamme pour proposer à ses clients les dernières technologies dans son PC portable.

Le Zenbook est un produit qui a séduit de nombreux utilisateurs dans le monde des ultraportables. J’ai d’ailleurs à mon actif, un Zenbook Flip 13 pouces qui tient plutôt bien la route pour écrire les articles que nous publions. Et j’entends déjà certains, non ils ne me l’ont pas offert ! Par ailleurs nous avions également tester l’Asus ROG Zephyrus G14, le PC de gamer !

Alors, en l’occurrence, ce sont les ASUS Zenbook Pro Duo OLED, ASUS Zenbook Duo et Zenbook OLED qui font peau neuve.

ASUS Zenbook Pro Duo OLED

Cette nouvelle édition hérite d’un processeur Intel Core i9 à huit cœurs, accompagné d’un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 3070 et jusqu’à 32 Go de RAM. L’écran quant à lui est un écran 4K OLED de 15,6’’ HDR NanoEdge. Autre nouveauté, l’intégration du ScreenPad™ Plus de 14” est désormais inclinée. Le choix de cette inclinaison, Asus le justifie par rapport à l’angle de vision de l’utilisateur. À noter que lorsque l’utilisateur referme le PC portable, celui-ci s’aplatit pour amincir le PC portable.

ASUS ZenBook Duo

Ce modèle reçoit un écran FHD NanoEdge de 14’’. Sur la partie clavier, il a droit lui aussi à un ScreenPad Plus incliné, mais de 12,6’’. Au cœur du PC portable, on trouve un CPU Intel Core de 11e génération dans un format plus petit . En outre, celui-ci reçoit la certification Intel Evo™.

ZenBook OLED

Le plus petit de la gamme par sa taille avec ce nouveau ZenBook 13.3’’ ultraportable (UX325) dispose d’un châssis de 13,9 mm d’épaisseur et d’un écran 13,3 pouces OLED FHD. Outre sa taille, il séduira aussi avec ses 1.14Kg. Par ailleurs, Asus annonce une autonomie de 13 heures.

Pour ce qui est de la connectivité, tous les modèles sont droit à une connectivité Wi-Fi 6E grâce à la dernière génération de processeur Intel. Les modèles sont également dotés de Bluetooth 5.0.

Enfin, la plupart des modèles sont disponibles soit avec un processeur Intel 11ème génération ou AMD Ryzen.

Prix et disponibilité.

L’ASUS ZenBook Pro Duo OLED (UX582) sera disponible au cours du 2e trimestre 2021 à partir de 3 299 € TTC prix public conseillé.

L’ASUS ZenBook Duo (UX482) sera disponible en mars 2021 à partir de 1 799 € TTC prix public conseillé.

L’ASUS ZenBook 13 OLED (UM325), sera disponible en mars 2021 à partir de 999 € TTC prix public conseillé.

L’ASUS ZenBook 13 OLED (UX325), sera disponible en mars 2021 à partir de 1 199 € TTC prix public conseillé.

L’ASUS ZenBook Flip 15 (UX564) sera disponible au cours du 1er trimestre 2021 à partir de 1 799 € TTC prix public conseillé.

L’ASUS ZenBook 14 (UM425) sera disponible au cours du 1er trimestre 2021 à partir e 999 € TTC prix public conseillé.