Realme Pad 2, tout ce qu’il y a savoir sur la nouvelle tablette du constructeur chinois.

C’était il y a seulement quelques heures que la marque Realme dévoilait les informations sur sa toute nouvelle tablette depuis sa division indienne. C’est d’ailleurs sur ce marché que la tablette sera commercialisée dans un premier temps.

Realme a donc profité de ce mois de juillet pour présenter ses nouveautés et parmi celles-ci sa nouvelle tablette. À croire que toutes les boites ont décidé de proscrire le mois de juillet comme mois de congé.

Realme Pad 2, ultrafine et équipée d’un processeur MediaTek.

Alors, puis ça y est, la marque a donné toutes les infos utiles concernant sa nouvelle tablette la Realme Pad 2. Ce que l’on sait désormais sur cette nouvelle tablette est officiel. Ainsi, on sait que cette tablette est dotée d’un processeur MediaTek Helio G99. Un processeur qui accompagne un écran tactile d’une taille de 11,5 pouces ayant un taux de rafraichissement de 120Hz.

Pour ce qui est de la mémoire embarquée, Realme a opté pour une capacité jusqu’à 16 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage. Le tout est accompagné d’une batterie d’une capacité de 8360 mAh qui pourra être rechargée via un port USB-C et une puissance de 33W (supervooc charge).

Connectivité sans fil à son top avec du 4G LTE.

Afin d’offrir le plus de connectivité possible, Realme a doté sa tablette Realme Pad 2 d’une solution intégrant de la 4G LTE, du Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (double bande 2,4 GHz + 5 GHz) ainsi que du Bluetooth 5.3. Pour la 4G LTE, un lecteur de carte SIM est prévu à cet effet.

La marque annonce aussi le support sonore du Dolby Atmos avec 4 haut-parleurs intégrés. Le tout fonctionne sous Android 13 avec en surcouche realme UI 4.0.

Prix et Disponibilité.

Annoncée au prix de 245$, la tablette qui sera disponible en divers coloris comme le montre la photo du constructeur sera dans un premier temps commercialisée dès le 26 juillet.