Mercedes dévoile son nouveau Mercedes-AMG GLC 2023.

Avec son nouveau Mercedes-AMG GLC, Mercedes montre une fois de plus son savoir-faire tant en matière d’automobile et de SUV qu’en matière de technologie en intégrant son système d’infodivertissement MBUX connecté.

Mercedes fait partie des marques phares dans la catégorie des véhicules « Premium ». Le constructeur allemand n’a cessé de se renouveler , se réinventer et rendre ses véhicules plus sportifs, design pour toucher une plus large clientèle. Cette fois la marque fait peau neuve dans sa gamme de SUV en nous présentant son nouveau venu pour l’année 2023.

Mercedes-AMG GLC édition 2023, une bête de puissance.

Tout d’abord, sachez que ce nouveau modèle est disponible en version Moteur quatre cylindres 2,0 litres AMG avec turbocompresseur électrique sous l’appellation « GLC 43 4MATIC ». Le moteur quatre cylindres 2,0 litres AMG avec turbocompresseur électrique développe 310 kW (421 ch) et dispose brièvement, à bas régime, d’un boost supplémentaire de 10 kW (14 ch) via l’alterno-démarreur à courroie (RSG).

On notera également la présence d’une transmission intégrale permanente AMG Performance 4MATIC avec répartition de la puissance à l’arrière ainsi que d’une la boîte de vitesses SPEEDSHIFT MCT 9G AMG avec embrayage de démarrage humide.

À noter que le constructeur allemand propose une version « GLC 63 S » qui délivre 500 kW (680 ch), et un couple maximal combiné du système est de 1 020 Nm.

Un intérieur chic et technologique.

Effectivement, qui dit « premium » dit forcément matériaux de qualité. Et pour le coup, ce nouveau modèle propose de série le volant Performance AMG en cuir Nappa (GLC 43) ou en cuir Nappa/microfibres MICROCUT (GLC 63 S). Les sièges AMG en ARTICO / microfibre MICROCUT AMG avec un graphisme et des revêtements originaux apportent une touche sportive.

Pour ce qui est du tableau de bord et de l’ordinateur de bord, le Mercedes-AMG GLC édition 2023 intègre les dernières évolutions du système d’infodivertissement MBUX qui comprend différents affichages et fonctions spécifiques à AMG.

Il s’agit notamment d’affichages autonomes dans le combiné d’instruments, dans l’écran central multimédia en hauteur de la console centrale et dans l’affichage tête haute de série en France. Le style “Supersport” exclusif d’AMG offre la possibilité d’afficher différents contenus via une structure verticale. Il s’agit notamment d’un menu de configuration qui affiche les réglages actuels du châssis ou de la transmission.

Il intègre également AMG TRACK PACE (de série sur le GLC 63 S, en option sur le GLC 43), l’enregistreur de données pour une utilisation sur circuit. Pendant la conduite sur un circuit, le logiciel enregistre dix fois par seconde plus de 80 données spécifiques au véhicule, comme la vitesse, l’accélération et l’AMGle de braquage. L’affichage des temps au tour et par secteur ainsi que des outils d’entraînement et d’analyse supplémentaires sont également instructif.