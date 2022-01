Xiaomi 12 Ultra, l’ultra haut de gamme ?

Le Xiaomi 12 Ultra pourrait voir le jour en février. Ce sont en tout cas les rumeurs qui circulent alors que la semaine passée, la marque a présenté sa gamme Xiaomi 12, Xiaomi 12X et Xiaomi 12 Pro. Mais qu’est-ce que le Xiaomi 12 Ultra pourrait bien apporter ?

Le 28 décembre, Xiaomi dévoilait en Chine sa nouvelle série de smartphones avec le Xiaomi 12, Xiaomi 12X et Xiaomi 12 Pro. Des téléphones qui se veulent haut de gamme chez le constructeur. Ainsi, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro pourront s’appuyer sur un processeur Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 Octo-core, 8Go de mémoire (version 12 Go également) et 128 Go/256 Go de mémoire.

Ils héritent tous les deux également de la 5G, du Bluetooth 5.2, A2DP, LE et du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6. Le NFC est lui aussi présent sur ces deux modèles. La différence entre les deux modèles se situe notamment au sein de la batterie et de son niveau de charge, 120W pour le Xiaomi 12 Pro contre 67W pour le Xiaomi 12.

Ils héritent également tous les deux d’un système de charge sans fil à induction d’une puissance de 50W. Les deux modèles ont droit également à Android 12 et la nouvelle interface MIUI 13.

Quoi de plus pour le Xiaomi 12 Ultra ?

Si pour le moment ce ne sont encore que des rumeurs (qui semblent toutefois de plus en plus sérieuses), ce nouveau Xiaomi 12 Ultra pourrait bénéficier d’une optique de dingue avec un capteur de type « super téléobjectif périscope ».

Par ailleurs, Xiaomi pourrait en outre compter sur des optiques Leica pour ce nouveau venu. Les capteurs pourraient se composer d’un triple capteur de 50MP, 48MP, 48MP à l’arrière.

L’écran pourrait quant à lui se trouver à mi-chemin entre le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro avec une taille de 6.5 pouces ou 6.6 pouces. Le processeur embarqué devrait quant à lui être le même que les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. C’est-à-dire un processeur Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 Octo-core.

Prix et Disponibilité.

La suite de toutes ces informations fin février probablement.