Core One, vous n’entendrez plus de la même manière.

Avec Core One, l’entreprise américaine Ceretone entend apporter une solution à tous ceux qui ont des problèmes d’audition. De fait, l’entreprise présente sa nouvelle aide auditive connectée qui pourra notamment être associée à votre smartphone via une application.

Vous l’ignorez peut-être, mais il y a plus de personnes qu’on le pense qui ont des « problèmes » auditifs. Une perte légère ou plus importante de l’ouïe qui fait que parfois, nous n’entendons pas bien dans certaines circonstances. C’est à ce moment-là qu’interviennent généralement les aides auditives. Et c’est dans ce segment que la société Ceretone veut apporter une solution.

Core One, petites et discrètes.

Avec Core One,, Ceretone apporte donc une nouvelle solution d’aides auditive, ultra-compacte, et discrète qui viendra sqe glisser dans le creux de l’oreille du malentendant. Ces nouvelles aides auditives annoncent une autonomie de 72 heures en écoute continue, soit environ 3 jours. Elles sont IP66.

En outre, la marque les annonce comme « la plus petite aide auditive OTC au monde ». À noter que l’entreprise a destiné ces aides auditives aux personnes ayant une perte auditive légère à modérée.

Géré via smartphone, ANC..

Ceretone annonce que ces nouvelles aides auditives Core One sont dotées d’un système de réduction de bruit. De la sorte, l’utilisateur ne percevra que les sons importants et ne sera pas gêné par les bruits de fond comme le souffle du vent par exemple.

« Doté de haut-parleurs dynamiques, Core One réduit automatiquement le bruit pour une clarté constante et une qualité sonore stable, vous permettant de vous concentrer sur les conversations et les sons importants sans distractions inutiles »

En outre, la marque nous fait savoir que la puce intégrée améliore la clarté de la voix. Pour ce qui est des réglages des aides auditives, tout pourra se faire depuis une application à installer sur un smartphone et qui communiquera avec les aides auditives. Fournie avec un boitier de rangement qui servira de station de charge, l’entreprise annonce une autonomie de 13 heures par temps de charge.

Prix et Disponibilité.

Disponibles actuellement depuis le site de fond participatif Indiegogo, les Core One sont proposées au prix de 164€ au lieu de 364€.