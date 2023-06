Les aides auditives OTICON « Made for iPhone » désormais compatibles avec les produits Apple.

Oticon nous annonce que désormais ses aides auditives OTICON « Made for iPhone » à savoir les modèles Oticon MFi, Oticon More et Oticon Real sont désormais compatibles avec les appareils Apple comme l’iPhone®, l’iPad®, l’iPod Touch® et dorénavant les Mac également.

Oticon est une entreprise qui s’est spécialisée dans les aides auditives pour des personnes ayant des problèmes d’audition. Avec l’arrivée du Bluetooth et du Wi-Fi, et l’usage du smartphone, l’entreprise a franchi un nouveau cap dans le domaine des aides auditives en proposant des aides auditives connectées capable de communiquer avec votre smartphone ou tout autre appareils en Bluetooth à la manière des fameuses oreillettes Bluetooth.

Aides auditives OTICON « Made for iPhone », désormais les utilisateurs Apple assimilés.

Avec cette nouvelle mise à jour, Oticon propose ses aides auditives OTICON « Made for iPhone » (MFi). . Celles-ci permettent aux personnes malentendantes d’associer leur iPhone®, un iPad®, un iPod Touch® ou dorénavant un ordinateur à Mac à leurs aides auditives. Ainsi outre d’entendre mieux, l’utilisateur pourra directement prendre un appel téléphonique venant de son iPhone directement dans ses oreilles.

Avec cette nouvelle mise à jour dédiée à Apple la marque transforme donc ses aides auditives Oticon en oreillette sans-fil pour passer des appels téléphoniques, écouter de la musique, converser sur FaceTime, ou pourquoi pas, commander Siri. Et cela, sans avoir à retirer leur appareil.

En outre, les modèles Oticon More, Oticon Play PX, et Oticon Real sont dotés de microphones et peuvent faire office de kit mains libres. De la sorte, plus besoin de sortir son smartphone pour passer des appels.

Par ailleurs, comme pour tous les produit de la marque, il sera possible de configurer les aides auditives OTICON « Made for iPhone » directement depuis l’application dédiée pour régler des paramètres comme le réglage des niveaux de volume ou encore, l’activation de l’écoute en direct.

Avec cette nouvelle compatibilité, la marque espère bien ajouter à sa liste de client, les nombreux utilisateurs d’iPhone, iPad et autres produits Apple.