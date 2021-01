Asus ROG Rapture GT-AXE11000, le routeur WiFi dédié aux gamers.

Asus ROG Rapture GT-AXE11000, Asus dévoile sa nouvelle solution Wi-Fi 6E à la maison pour tous les gamers soucieux d’avoir un bon ping et une connexion au top. Ce nouveau venu intègre la très célèbre gamme de produits ROG (Republic of Gamers) que propose Asus à tous les gamers du monde entier.

Ça y est, la course à la vitesse et au moins de temps de latence possible est lancée. Et cette année, après l’arrivée du Wi-Fi 6 sur nos routeurs Wi-Fi domestique c’est le Wi-Fi 6E qui débarque. Et Asus suit le mouvement avec ce tout nouveau routeur Wi-Fi ultra performant.

Asus ROG Rapture GT-AXE11000, une nouvelle araignée Wi-Fi pour gamer !

Alors, oui dans le monde des routeurs Wi-Fi domestiques, on pourrait dire qu’il y a deux types de produits : ceux qui ont un design qui passe inaperçu pour être installé dans le salon. Puis les autres dont le but est uniquement technique et qui arborent fièrement leurs antennes externes.

L’Asus ROG Rapture GT-AXE11000 fait donc partie de cette deuxième catégorie. Il faut dire que le routeur a été conçu pour offrir le plus de performances possible. Ainsi, il est composé de 8 antennes externes amplifiées pour émettre et recevoir le signal Wi-Fi de manière optimum.

Pour ce qui est des normes Wi-Fi, ce routeur embarque la dernière norme Wi-Fi 6E qui permet d’exploiter la gamme de fréquences des 6GHz. Bien sûr, il est rétro compatible avec toutes les autres normes 802.11.b/g/n/ac/ax. De par l’intégration du Wi-Fi 6E, ce routeur est tribande (2.4GHz, 5GHz, 6GHz).

Pour ce qui est du débit, on se retrouve donc avec un routeur qui propose 11Gbps de débit cumulé en WiFi. 2 Gbps en agrégation de flux en WAN et 2.5 Gbps en WAN/LAN pour du streaming en haut débit 4K/8K même sur un réseau encombré.

Connectique LAN et USB plus que correcte.

Niveau connectique il est équipé de 4 ports Ethernet gigabit pour la partie LAN et d’un port Ethernet gigabit pour le WAN. En outre, il est également muni d’un port Ethernet 2.5Gbit. Pour terminer, le routeur est également muni de 2 ports USB 3.0. Ces deux ports pourront accueillir un disque dur ou une imprimante USB qui seront partagés sur le réseau.

Dans le ventre de cet Asus ROG Rapture GT-AXE11000 on trouve un processeur Quad-core 64-bit cadencé à 1.8 GHz et de 1Gb de RAM. La compatibilité avec les technologies OFDMA et MU-MIMO est également présente.

Parmi les autres spécificités, on note la présence des fonctions Game Boost avec QoS adaptative, une technologie qui privilégie les paquets dédiés au gaming. De plus, Asus inclus également un essai gratuit de 90 jours au réseau gaming Outfox, qui garantit un accès aux serveurs de jeu plus rapide et plus stable possible.