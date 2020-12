Test : Asus ZenWiFi Ax1800 en version mini !

Cette fois-ci, nous allons vous présenter une version mini du ZenWiFi de chez Asus avec le kit Asus ZenWiFi Ax1800. Vous avez déjà eu l’occasion de retrouver le test du CT8 sur notre site, voici ici une version un peu différente que nous allons développer tout de suite !



Préambule.

Tout d’abord, on ne vous présente plus Asus, présent sur de nombreux marchés allant des ordinateurs portables aux smartphones ou encore dans les périphériques sans fils. Après plus de 30 ans d’existence, c’est un acteur important dans le monde du high tech et de l’innovation, ils ont su mettre en avant des produits de qualité avec une très belle finition. L’objet du jour, le kit Asus ZenWiFi Ax1800, vous permettra d’avoir du WiFi partout chez vous.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Norme(s) réseau 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 6 AX Wi-Fi 6 AX 1201 (IEE 802.11ax) Wi-Fi 6 AX 1800 (IEEE 802.11ax) Wi-Fi 6 AX 574 (IEEE 802.11ax) Wi-Fi A (IEEE 802.11a) Wi-Fi AC Wi-Fi AC 867 Mbps (IEEE 802.11ac) Wi-Fi B (IEEE 802.11b) Wi-Fi G (IEEE 802.11g) Wi-Fi N 300 Mbps (IEEE 802.11n) Wi-Fi Mesh (réseau maillé/multiroom) Compatible IPv6 Connecteur(s) Réseau 1 X LAN – Gigabit Ethernet – RJ45 1 X WAN ou LAN – Gigabit Ethernet – RJ45 Modem Intégré Largeur 90 mm Hauteur 80 mm Profondeur 90 mm Poids 295 g Nombre 1 routeur + 2 satellites

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Wi-Fi 6 AX composé d’un routeur XD4R et 1 satellite XD4N

Adaptateur pour prise euro et Uk

Câble RJ45

Notice et garantie