D-Link DIR-3060, la nouvelle bête de course Wi-Fi de D-Link !

Bonne nouvelle pour tous ceux qui s’intéressent au Wi-Fi et surtout aux routeurs Wi-Fi performants. D-Link propose son DIR-3060, un routeur Wi-Fi Tri-Band AC3000 doté de pas moins de six antennes externes amovibles.

Dans le monde des réseaux, avoir un bon routeur est souvent LA chose primordiale à avoir. Et très peu de gens le savent, mais c’est aussi le cas à la maison. En effet, si nos box sont de plus en plus polyvalentes, elles ont souvent un gros défaut : la qualité de leur Wi-Fi.

Ainsi, nous entendons souvent les gens se plaindre que le signal Wi-Fi n’est pas top, que le débit n’est pas terrible. Souvent nos amis, lecteurs ou clients nous demandent comment faire pour avoir un signal Wi-Fi de bonne qualité partout dans la maison.

À toutes ces questions, nous leur suggérons d’abord d’aller lire notre article « Comment bien placer ses boitiers Wi-Fi dans la maison ? ». Mais malgré tout parfois cela ne suffit pas !

Alors il faut ne pas avoir peur d’investir dans un bon routeur Wi-Fi plutôt que de compter sur sa BOX.

D-Link DIR-3060, un routeur qui en a sous le capot.

Avec son nouveau D-Link DIR-3060, la marque propose une solution pour les plus exigeants. En effet, ce routeur s’offre une solution Wi-Fi tribande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz). Il intègre les normes Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac.

Le tout pour offrir une bande passante cumulée de 3000Mbps. Par ailleurs, on notera la présence d’une solution MU-MIMO. De plus il est compatible MESH. Ce qui veut dire qu’il pourra venir s’intégrer avec d’autres appareils pour ne former qu’un seul grand et unique réseau Wi-Fi.

Pour ce qui est de son aspect et de sa connectique, il est équipé de six antennes amovibles. Il est également muni d’un port WAN 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet et de Quatre ports 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet LAN.

Présent également, deux ports (1x USB 2.0 et 1x USB 3.0). Le tout tient dans un boitier d’une taille de 221,8 x 201,4 x 58,8 mm pour un poids de 578 grammes.

En outre, bonne nouvelle, le routeur est disponible sur Amazon France.