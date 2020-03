D-link lance un nouveau spot pour SA maison connectée.

D-Link lance une campagne pub avec des vidéos sur YouTube pour mettre en avant sa vision de la maison connectée. L’occasion de lancer sa nouvelle campagne baptisée « Aaaaah de D-Link ».

D-Link, un nom qui résonne dans les oreilles de certains depuis plus de 15 ans. En effet, la marque a su très vite s’intéresser au segment des produits réseau grand public. En effet, pour ceux qui touche un ordinateur depuis aussi longtemps, il y a de grandes chances que leur carte réseau ou leur hub/switch de l’époque ait été du D-Link.

Depuis la marque n’a cessé de poursuivre son chemin dans ce secteur et propose une large gamme de produits Wi-Fi destinés au grand public. On pensera par exemple à son D-Link DIR-3060.

Il est vrai que depuis quelques années, la domotique s’est de plus en plus développée. Notamment grâce à certains acteurs du marché qui ont su exploité le Wi-Fi et l’usage du smartphone pour proposer des solutions bien plus simples et faciles à mettre en place. Et ainsi créer une interopérabilité entre différents produits (notamment avec des solutions comme IFTTH).

Chose qui n’était avant pas possible car le monde de la domotique avait plusieurs technologies qui se mettaient en constante concurrence. Une solution qui obligeait souvent le client à devoir s’équiper complètement chez le même constructeur.

Du Wi-Fi, des routeurs, mais aussi des objets connectés pour la maison.

En effet, la marque a eu l’idée ces dernières années de se diversifier un peu pour proposer des produits davantage orientés pour la domotique. C’est le cas par exemple avec ses prises connectées.

Et cette année pour promouvoir ces produits et l’usage qu’ils peuvent apporter dans notre quotidien, la marque a eu l’idée de mettre en scène les objets. Cette mise en scène, se fait au travers de courts métrages des vidéos qui auront pour but de présenter et d’exposer ce qu’il est possible de faire ou comment vivre au quotidien avec des objets connectés.

Si vous êtes curieux de découvrir le résultat, on vous invite à regarder leur vidéo YouTube que l’on vous a mis ci-dessous :