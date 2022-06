Crosscall, introduis l’application Talkie-Walkie de Microsoft Teams dans ses smartphones et tablettes.

Bonne nouvelle pour tous les professionnels dotés de smartphones et tablettes Crosscall, le fabricant français annonce que désormais, tous ses produits intègrent l’application Talkie-Walkie de Microsoft Teams.

Avec l’arrivée du Covid-19, le monde a dû se réorganiser et les états ont imposé certaines contraintes (discutables ou non) vis-à-vis de leurs populations comme le confinement. Dès lors, les entreprises ont dû elles aussi s’adapter et de nouveaux modèles de travail se sont développés. Ainsi, Zoom et Microsoft Team sont devenus des outils indispensables dans le monde des employés.

L’application Talkie-Walkie de Microsoft Teams intégrée chez Crosscall.

La marque française qui s’est spécialisée dans la conception de smartphones dédiés aux professionnels avec des appareils robustes, antichocs… pousse le professionnalisme encore un cran plus loin en intégrant l’application Talkie-Walkie de Microsoft Teams dans ses smartphones. Et cela afin d’offrir une solution Push-to-talk tout-en-un, adaptée à toutes les entreprises.

Un bouton qui transforme votre smartphone Crosscall en Talkie-Walkie.

Effectivement, avec l’intégration de l’application de Microsoft, le constructeur français permet aux utilisateurs d’utiliser les boutons latéraux des terminaux Crosscall qui permettent de lancer Talkie-Walkie de Teams en un clic. La marque souligne ainsi que

« le smartphone ou la tablette se transforment ainsi en talkie-walkie, permettant d’avoir un seul appareil pour la communication de groupe et de remplacer les traditionnelles radios ».

Bien sûr, outre la fonction vocale, il sera toujours possible aux travailleurs de communiquer entre eux par message, de s’envoyer des plans, des notes ou des photos via l’application Microsoft Teams.

Une fonction qui est donc désormais disponible sur les modèles suivants de la marque : CORE-X4, CORE-M5, ACTION-X5, CORE-T4, CORE-T5, et bien sûr sur le CORE-X5, lancé début mai de cette année.

Attention cependant, pour que le service fonctionnel faudra bien évidemment que l’entreprise qui fournit les téléphones à ses travailleurs aient forcément un compte Microsoft Office 365 pour que l’application Talkie-Walkie de Microsoft Teams et Microsoft Teams puisse être utilisés et associés aux réseaux de l’entreprise pour interconnecter tous les membres de l’entreprise entre eux.

Prix et Disponibilité.

À noter que cette nouvelle intégration est totalement gratuite pour les entreprises ou les utilisateurs d’un smartphone ou une tablette Crosscall.