BOLD.2, une batterie externe qui charge super vite avec une puissance de 290 W.

Avec la batterie externe BOLD.2, vous ne serez plus à court de batterie pour votre smartphone, portable, montre connectée. En effet, cette batterie qui tient dans la main propose une puissance de chargement de 290W. De quoi charger vos appareils en un temps record.

Avec les vacances, nous sommes nombreux à être en déplacement et se retrouver en panne de batterie pour son smartphone, sa montre connectée ou ses écouteurs n’est vraiment pas la meilleure des situations. C’est là qu’intervient cette nouvelle batterie externe qui annonce des performantes impressionnantes.

BOLD.2, 290W de puissance, 6 appareils en charge simultanément.

La BOLD.2 est le fruit de la jeune entreprise UZE qui n’en est pas à son coup d’essai en la matière. Cette fois l’équipe de UZE revient avec ce que certains pourraient juger la batterie externe ultime. Et pour cause, à voir sur le papier il y a de quoi se faire plaisir. Tout d’abord, car sa capacité est de 27 000 mAh et qu’elle peut délivrer une puissance de charge cumulée jusqu’à 290 W.

En outre, elle permet de charger jusqu’à 6 appareils simultanément. Bref de quoi recharger 3 smartphones en même temps et à cela en plus une tablette ou un ordinateur portable.

A relire : La batterie d’un smartphone est la principale raison d’achat d’un nouveau smartphone. Selon une étude menée par OnePlus la batterie d’un smartphone serait la principale raison d’achat d’un nouveau smartphone. En outre, toujours selon cette étude, la « durée de vie » d’un smartphone entre les…

La marque annonce d’ailleurs que sa BOLD.2 est en mesure de recharger un MacBook à 50% de son autonomie en seulement 30 minutes. Cela rendu possible principalement grâce à sa puissance de charge.

6 appareils en charge simultanément, en filaire et en sans-fil.

Effectivement, la batterie est dotée de pas moins de 4 ports USB-C qui permettront une recharge filaire. Mais en plus, elle est dotée d’une zone de charge sans fil qi sur sa face avant. De quoi charger tout type de smartphone ayant la charge sans fil Qi. UZE annonce d’ailleurs une compatibilité avec le système MagSafe. Bref de quoi recharger via sans-fil votre iPhone et vos écouteurs, les deux en même temps.

Prix et Disponibilité.

La batterie est en vente actuellement sur le site de fonds participatifs Indiegogo au prix de 213 EUR au lieu de 346 EUR.