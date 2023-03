La batterie d’un smartphone est la principale raison d’achat d’un nouveau smartphone.

Selon une étude menée par OnePlus la batterie d’un smartphone serait la principale raison d’achat d’un nouveau smartphone. En outre, toujours selon cette étude, la « durée de vie » d’un smartphone entre les mains d’un même propriétaire serait de deux ans.

OnePlus acteur smartphone s’est intéressé sur le marché du smartphone belge. Il en ressort une série d’informations concernant l’usage du smartphone, l’achat d’un smartphone et son remplacement.

La batterie d’un smartphone, la bête noire des consommateurs ?

Selon l’étude menée par OnePlus, les Belges sont de véritable « serial upgraders ». En moyenne, ils n’utilisent leur téléphone portable que deux ans avant d’en changer. Ils sont 61 % à ne pas garder leur smartphone plus de 2 ou 3 ans. En outre, 18% d’entre eux remplacent même leur smartphone après un an.

Et selon la plupart des sondés, la cause première de leur volonté pour remplacer leur smartphone c’est l’autonomie de la batterie. En effet, ils sont 33% à se rendre compte que la batterie se détériore et que leur smartphone n’est plus aussi performant qu’avant. Ils sont d’ailleurs encore plus nombreux à juger que la bête noire de leur smartphone c’est la batterie. Au point que, seuls 2 % affirment ne jamais rencontrer de problèmes à ce sujet.

Le prix d’un smartphone ?

Selon cette étude, le panier moyen pour un smartphone est de 355€. C’est en tout cas le montant que la plupart des consommateurs sont prêts à mettre pour un smartphone. Certes, il reste toujours un petit pourcentage qui aura envie de se faire plaisir et qui sera prêt à mettre un prix de fou pour un haut de gamme, mais cela reste une minorité.

Prix et Disponibilité.

Il est aussi intéressant de voir avec cette étude que le prix moyen pour lequel les consommateurs sont prêts à sortir se situe désormais dans la fourchette des 300€-400€. En effet, il y a plusieurs années, la tranche était plutôt de 250€-350€.