Ago T, le nouveau vélo connecté de Tenways.

Avec son nouvel Ago T, la marque Tenways spécialiste du vélo électrique et connecté propose un nouveau modèle avec un cadre bas et un moteur central. Et en prime, un compteur connecté à associer à votre smartphone.

Tenways est une entreprise qui s’est spécialisée dans la fabrication de vélo électrique. La marque propose tout type de modèle allant du VTC ou VTC type BMW ou Cross au vélo électrique de ville. Mais le plus intéressant c’est que ses modèles sont également dotés de connectivité. Cette fois, la marque revient avec un modèle plus adapté pour la « ville » .

Ago T, un cadre bas qui conviendra à tout le monde.

Avec ce nouveau venu baptisé Ago T, la marque Tenways propose un nouveau vélo dont le leitmotiv est « confort et élégance ». Ainsi, ce nouveau venu hérite d’un cadre slick et d’une finition aux petits oignons. Outre le design, on retrouve ici un vélo électrique équipé d’un moteur central placé au pédalier. Les câbles qui relient les feux avant et arrière se font discret intégré au cadre bas conforme à la norme STVZO. Il est également doté d’un solide porte-bagages arrière.

La batterie quant à elle est intégrée dans le cadre pour se faire discrète. Une batterie qui vous permettra d’atteindre une autonomie jusqu’à 100 km par pleine charge. Une batterie lithium-ion 36V 14 Ah avec cellules LG.

Le vélo est tiré non pas par une chaine, mais par une courroie Gates CDX Carbon et un moyeu à changement de vitesse progressif Enviolo. Le vélo propose en outre une Transmission Shimano 10 vitesses.

Pour ce qui est du moteur, le choix de Tenways pour son Ago T s’est porté sur un moteur Bafang sans balais de 250 W avec embrayage breveté intégrés. Le tout dans un cadre en alliage d’aluminium 6061.

Connectivité sans fil pour un suivi d’activité avec précision.

S’il est possible d’avoir un aperçu sommaire sur l’ Écran TFT-LCD installé sur le guidon, le fabricant conseille tout de même utiliser votre smartphone et son application dédiée (compatible iPhone et Androïd) pour avoir un suivi précis et en temps réel de vos performances. Par ailleurs, le sera possible de diffuser les directions à prendre directement sur l’écran LCD intégré pour une navigation fluide.

Prix et Disponibilité.

Disponible en divers coloris comme Vert jungle (brillant)/blanc nacré (brillant)/noir minuit (mat). l’AGO T est vendu sur le site Internet de TENWAYS au prix de 2 699 euros.