Qualcomm vient d’annoncer qu’il avait passé des partenariats avec pas moins de 60 entreprises dans le monde des Wearables ou si vous préférez des objets connectés type montre connectée, bracelet connecté…

Qualcomm est un mastodonte dans le monde du smartphone pour ce qui est de la fourniture de puce offrant en outre une connectivité 3G/4G/5G. Si le constructeur de puces n’a plus à faire sa réputation dans le monde du téléphone mobile, il ne reste cependant pas inactif dans les autres domaines. Ainsi, le constructeur vient d’annoncer qu’il mettait en place un nouveau programme.

Wearables Ecosystem Accelerator.

Tel est le nom qu’a choisi le constructeur de puces électroniques pour favoriser le développement de solution pour objets connectés « corporels ». Qualcomm a annoncé que ce programme avait pour objectif de répondre aux « défis de taille » dans l’industrie des objets connectés en vue de réduire les coûts de développement et le délai de mise sur le marché des nouveaux produits.

Pour ce faire, le géant de la puce électronique s’est associé avec pas moins d’une soixantaine d’entreprises pour pouvoir interagir à tous les niveaux.

Qualcomm n’oublie pas non plus les développeurs.

De fait, le programme est également ouvert aux développeurs de services basés sur les plateformes Snapdragon Wear de Qualcomm. Ce qui devrait permettre à ceux-ci de développer des outils, applications et usages destinés aux objets connectés. Et ce, afin de leur apporter encore plus de valeur ajoutée.

Un choix qui n’est pas anodin.

Qualcomm possède déjà une bonne partie du segment du smartphone et pourtant, le constructeur a décidé d’investir dans le segment de « Wearables » et ce n’est pas par hasard. De fait, en plus d’ajouter une corde de plus à son arc, le constructeur suit ce nouveau marché qui a tout de même atteint le chiffre des 100 millions d’objets connectés vendus dans le monde ce premier trimestre. C’est en tout cas les chiffres qui ont été publiés par l’IDC.

