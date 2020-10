Morphea2, la 1ère literie connectée qui détecte l’apnée du sommeil.

Véritable révolution dans l’approche du sommeil, Morphea2 est la première literie proposant un suivi complet de la qualité de son sommeil grâce au capteur Withings Sleep Analyzer.

L’univers des objets connectés a séduit depuis plusieurs années le secteur du sport, de la domotique, mais aussi de la santé. Et sur ce dernier segment, il y a une marque française qui est bien connue pour ses produits connectés dédiés à la santé. Cette marque n’est autre que Withings.

En effet, la marque a su très vite dès le début, prendre le train en marche en matière de santé connectée. Rachetée un temps par Nokia et ensuite revendue à son créateur, Withings poursuit sa croissance et le développement de nouveaux produits connectés.

« Morphea2 », bien plus qu’un simple sommier.

Effectivement, Maliterie, l’expert français de la literie, s’allie à Withings, le leader des objets de santé connectée pour proposer un sommier à valeur ajoutée qui devrait faire la différence par rapport à la concurrence.

Effectivement, plutôt que de l’associer au matelas, le géant de la literie a décidé d’installer le capteur Withings Sleep Analyzer directement au sommier. Ainsi, il est désormais possible d’analyser la qualité du sommeil selon plusieurs indicateurs pour établir un score de sommeil. Que ce soit la durée de la nuit, la profondeur du sommeil. Ou encore, la régularité des heures de lever et de coucher, les potentielles interruptions ainsi que le temps d’endormissement et de lever.

Pour Maliterie, Morphea2 offre une plus grande liberté au client quant à son sommeil. Mais aussi à son choix de matelas. De fait, avec le Morphea2, les consommateurs retrouvent la possibilité de choisir leur matelas. Parmi une large gamme (ressorts ensachés, mousse à mémoire de forme, latex, etc.), selon le confort et le niveau de qualité recherchés.

Les données transférées en WiFi, mais quand vous ne dormez pas.

Ainsi, le Sleep Analyzer intégré au Morphea2 analyse les cycles de sommeil et toute une série de paramètres. Les données de la nuit sont automatiquement transmises par connexion Wi-Fi à l’application Health Mate.

« Aucune transmission n’est réalisée au cours de la nuit. Il n’est donc pas utile de dormir à proximité de son téléphone. L’utilisateur découvre alors son score de sommeil. Un score qui comprend les paramètres qui influent sur la qualité de celui-ci. De plus, il reçoit des recommandations pour l’améliorer (coaching du comportement et de l’hygiène de vie associés) ».

Nous confirme-les deux partenaires.

De quoi rassurer ceux qui ont des doutes et des craintes concernant les ondes. Et qui auraient peur de dormir toute une nuit avec le cerveau bombardé d’ondes.

Prix et disponibilité.

Le Morphea2 est implanté progressivement dans l’ensemble des 34 magasins Maliterie en cette rentrée de septembre 2020. Le Sommier tapissier déco à lattes multiplis, équipé de capteurs Sleep Analyzer de Withings et ports USB est disponible en 5 tailles (140×190 ou 200, 160×200, 2×80 ou 90 x200) – à partir de 649€.