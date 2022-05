ROG FLOW X16, la nouvelle arme des gamers à 3000€.

Asus a dévoilé la sortie de son ROG FLOW X16, un ordinateur portable convertible puissant, fin et léger, doté d’un écran Nebula HDR et qui embarque ce qui se faire de mieux sur le marché ! Attention à votre portefeuille !

« ROG », trois lettres qui sont une référence pour la plupart des geeks informatiques et plus particulièrement les gamers. En effet, cette division d’Asus n’a de cesse de proposer ce qui se faite de mieux, de plus puissant, de plus bestial dans le monde de l’informatique pour des utilisateurs ultras exigeants que sont les gamers.

ROG FLOW X16, il envoie du lourd !

Cette fois nous avons à faire à un PC portable haut de gamme avec cet ordinateur portable de 16 pouces d’un poids de 2,1 kg seulement et dans un châssis de 15 pouces. Et pour faire tourner la chose, Asus l’a équipé d’un processeur AMD Ryzen 9 6900HS et d’un GPU NVIDIA® GeForce RTXTM 3070 Ti pour ordinateur portable. Avec en prime, la prise en charge de la famille de GPU externes XG Mobile. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ordinateur portable est également équipé de la dalle phare Nebula HDR. Cette dalle est un écran Mini LED QHD / 165Hz avec 1100 nits de luminosité maximale, 512 zones de gradation locale et une colorimétrie DCI-P3 à 100%.

En outre, pour ce qui est de la mémoire l’ordinateur portable propose la prise en charge jusqu’à 64Go de RAM DDR5 4800 MHz. Alors que pour le stockage, les logiciels et les jeux, on a droit à du SSD PCIe® 4.0 qui peut atteindre jusqu’à 2 To. En outre, si cela ne suffit pas, il peut recevoir un deuxième disque dur grâce à un deuxième slot M.2 ouvert.

Connectivité, connectique et refroidissement.

Commençons par ce dernier point important, le refroidissement des composants et de l’ordinateur portable à proprement parler. Asus a équipé son ordinateur d’un tout nouveau système de refroidissement doté de la technologie Frost Force et d’un dissipateur thermique Pulsar. Le tout comprend trois ventilateurs et un dissipateur thermique haute densité. Et ce, afin de maintenir des performances élevées et des températures basses.

Pour la connectique, cet ordinateur est doté d’un port USB-C, de deux ports USB A 3.2, d’un port HDMI, d’un jack 3.5mm et d’un lecteur de carte microSD. Il a droit aussi d’une webcam 3DNR HD+ infrarouge avec support Windows Hello.

Coté connectivité sans fil, les gamers pourront compter sur la vitesse du WIFI 6E alias 802.11ax et sur le Bluetooth® 5.2.

Prix et Disponibilité.

Le ROG Flow X16 sera disponible au cours du 3e trimestre 2022 à partir de 3 199 € TTC prix public conseillé chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.