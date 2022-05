Abri de Netatmo, une solution pour Station Météo Intelligente.

Avec Abri, la marque Netatmo, qui a développé sa Station Météo Intelligente il y a quelques années, propose une solution design qui aura pour but de protéger davantage le module extérieur de sa Station Météo Intelligente.

Netatmo est une entreprise française fondée voilà maintenant un peu plus de 10 ans. Et pour ses débuts, la marque avait lancé un produit pour le moins innovant sur de nombreux points. Ce produit n’était autre que sa station météo. Une station météo avant-gardiste dans la mesure où elle était connectée et que son propriétaire pouvait retrouver toutes les informations directement depuis son smartphone. Le tout au travers d’une connexion Wi-Fi.

De plus, afin de séduire le grand public, la marque proposait un design novateur et futuriste. Vu que toutes les informations se retrouvaient sur son application sur smartphone, plus d’écran LCD sur le produit qui se dessinait tel un cylindre en métal.

La marque a ensuite continué à développer différents produits connectés sans pour autant oublier sa station météo. Cette fois avec « Abri » elle propose un accessoire pour celle-ci.

Abri de Netatmo, il porte bien son nom !

De fait, pour le coup, on va vous parler d’un objet qui en lui-même n’est pas connecté et ne possède pas de technologie comme le Wi-Fi ou le Bluetooth. Car en fait, il s’agit d’un accessoire en aluminium de forme cylindrique dans lequel on vient fixer la Station Météo Intelligente de Netatmo.

La marque nous confie que :

« La Station Météo Intelligente Netatmo est assez robuste pour pouvoir être placé à l’extérieur et faire face aux intempéries. Toutefois avec Abri, on souhaite que nos clients puissent conserver leur Station Météo Intelligente encore plus longtemps ».

Ainsi, Abri est doté d’un système interne de fixation dans lequel le client viendra fixer sa station météo. L’Abri Netatmo est quant à lui un accessoire de forme cylindrique qui protège la station du soleil, du vent ou des trombes d’eau. Sans pour autant empêcher la station de récolter les informations de l’air de manière à pouvoir retransmettre les données exactes.

Prix et Disponibilité.

L’Abri pour la Station Météo Intelligente de Netatmo est disponible au prix de 39,99 € sur le site du constructeur ou chez les revendeurs de la marque.