Dozz, l’objet connecté contre l’insomnie et le ronflement.

Avec Dozz, vous pourrez non seulement passer vos nuits tranquille mais aussi votre conjoint. De fait, ce petit dispositif annonce la fin des insomnies et des nuits de ronflement.

Le monde de la santé intéresse de plus en plus le monde du high-tech. Ainsi, avec l’arrivée du Bluetooth ou du Wi-Fi, et la possibilité de contrôler un appareil depuis son smartphone, l’objet connecté dédié à la santé a explosé.

Cette fois, c’est une jeune entreprise chinoise qui propose sur le site d’Indiegogo un appareil qui est en mesure de réguler votre sommeil et vos ronflements.

Dozz, l’anti insomnie.

Ce petit boitier de seulement 12 grammes et d’une taille de 40 x 25 x 17mm est doté d’une technologie d’ondes neuronales qui seraient en mesure de vous aider à atteindre un sommeil profond et vous éviter les insomnies.

Le dispositif vient se placer sur le front et une fois activer il communique avec un boitier à placer sur votre table de chevet. Ce dernier diffuse une lumière bleue apaisante, projetée au plafond, a une intensité très faible (moins de 1 lux).

DOZZ ralentit progressivement votre respiration de 10 à 6 respirations par minute (BPM), dans un schéma régulier et rythmique propice à un état de relaxation et de méditation.

Dozz, l’anti ronflement.

Si l’appareil permet de mieux dormir, il permet aussi de réduire ou d’arrêter le ronflement. Ce qui permettra dans ce cas-là à votre conjoint de bien dormir.

Ainsi, si vous êtes un ronfleur, vous pouvez placer DOZZ confortablement sous le menton pendant votre sommeil. Les capteurs installés dans DOZZ vont détecter vos ronflements et suivre vos états de sommeil.

Lorsque DOZZ identifie le son de votre ronflement, il génère des micro-impulsions très légères, allant de 10 à 60 Hz, sur les nerfs de votre menton. Cela stimulera les muscles génioglosses autour de la gorge, resserrera le palais mou, tonifiera les voies respiratoires et vous permettra ainsi de respirer en douceur et sans bruit.

Le tout, contrôlé via votre smartphone.

DOZZ détecte les ronflements et recueille des informations sur votre sommeil et la qualité de celui-ci, pour les transmettre à l’application intégrée. Vous pouvez suivre l’évolution de vos ronflements et régler la sensibilité et la force du pouls grâce aux paramètres de l’application.

Prix et disponibilité.

Le dispositif Dozz est actuellement commercialisé via la plateforme de fond participatif IndieGogo. Il est commercialisé au prix de 87€. Les premières livraisons sont prévues pour septembre 2021.