Nouveaux écrans de salon chez TCL avec les série P61 et série P81.

TCL Electronics, qui depuis quelques années tente de séduire le marché européen renforce sa gamme de téléviseurs et dévoile ses nouvelles séries P61 et P81 en Europe. Avec notamment les modèles P61 4K HDR 10 et P81 4K HDR PRO. Des modèles que la marque définit comme ultrafins.

Ainsi, après le lancement en juillet dernier de sa Série P71 qui proposait des écrans aux formats 43″, 50″, 55″, 65″ et 75″, la marque étoffe sa gamme.

4K, HDR 10 et Android TV pour la Série P61.

Ce nouveau téléviseur TCL Slim 4K a pour ambition de siéger dans votre salon tel une œuvre d’art accrochée au mur. C’est en tout cas comme cela que veut le définir la marque. Une série qui se décline en cinq tailles d’écran différentes. De fait, cette Série P61 propose des dalles de 43 pouces, 50 pouces, 65 pouces, 70 pouces et 75 pouces.

Au cœur des écrans, TCL propose une solution 4K UHD et High Dynamic Range. Si toutefois, le contenu que vous regardez n’est pas HDR, les écrans proposent du « SMART HDR ». Il s’agit d’un processeur qui est capable de faire évoluer les contenus SDR (Standard Dynamic Range) vers une qualité d’image de type HDR.

Android TV et Google Assistant.

Cette nouvelle série hérite également de la fonction Android TV et intègre dès lors Google Home et Google Assistant. En outre, la série P61 de TCL gère également Alexa. Ainsi, il sera possible de contrôler vos volets électriques, votre chauffage ou vos lampes connectées. Bref, tous vos objets connectés qui sont compatibles avec Alexa.

En outre, TCL annonce la compatibilité avec les services vidéo en ligne tels que Netflix en 4K HDR, YouTube en 4K HDR, Amazon Prime Video en 4K HDR ou encore Disney+.

Série P81, les mêmes, mais avec le support du HDR PRO.

La série P81 reprend globalement les mêmes caractéristiques et fonctions que la Série P61 avec une qualité d’image 4K HDR PRO avec Motion clarity Pro, Dolby Vision, HDR10 et le système de smart TV.

Prix et disponibilité.

La série P61 est disponible en 43, 50, 65, 70 et 75 pouces à partir de 229€.

La série P81 est disponible en tailles d’écran de 50, 55 et 65 pouces à partir de 549€.