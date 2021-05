Opera GX arrive sur smartphone et tablette !

Opera GX est une variante du célèbre navigateur web Opera. Disponible au départ sur PC Windows ou sur les MacBook, ce navigateur orienté gamer est désormais disponible en version bêta pour les smartphones.

Le monde de l’internet existe désormais depuis de nombreuses années, et pour y accéder, il faut certes une connexion internet, mais aussi un navigateur web. Si Microsoft proposait Internet Explorer (créé en 1995) avec ses premières versions de Windows, l’éditeur de logiciel a du faire fa ce à la concurrence. Avec Firefox de Mozilla dans un premier temps et ensuite à Chrome de Google. Opéra fait aussi partie des alternatives qui a eu et a toujours son succès.

Opera GX ? C’est quoi ça ?

Opera GX est une variante issue de la même firme qu’Opera. Mais la particularité de ce navigateur est qu’il a été totalement pensé pour les gamers. Interface différente, raccourcis intégrés orientés gaming…

L’éditeur propose même « GX Corner », une plateforme dédiée au gaming et qui permet d’obtenir des jeux gratuits. La plateforme permet aussi d’avoir des offres exceptionnelles. L’occasion aussi de rester à jour avec les dernières versions et les dernières actualités de jeux en un seul endroit facilement accessible.

Opera GX pour les utilisateurs mobiles !

Si jusqu’à présent le navigateur était destiné aux utilisateurs de PC sous Windows ou d’ordinateur sous MacOS, désormais il élargit son rayon d’action. En effet, maintenant l’éditeur propose en version Béta une version disponible pour les possesseurs de smartphone sous Android ou les possesseurs d’iPhone.

L’éditeur le défini d’ailleurs comme : « le premier navigateur gamer mobile ».

À cet effet, l’éditeur de logiciel a publié sur YouTube, une vidéo de présentation. Dans cette présentation, l’éditeur met en avant les différentes possibilités que propose le navigateur, par exemple les thèmes personnalisés que vous pourrez utiliser. Mais aussi, une vue globale sur la page principale qui vous propose les nouveautés, les jeux gratuits, les news sur vos jeux préférés.

Parmi les autres fonctions intéressantes, on notera la possibilité de « partager » la navigation entre Opera GX de son smartphone et celui de son PC. Histoire de retrouver le même contenu. Le navigateur propose aussi un Ad Block intégré que vous pourrez activer. Une option qui devrait ravir bon nombre d’utilisateurs de smartphone.