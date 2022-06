Mercedes-Benz dévoile le nouveau Mercedes GLC.

Le constructeur automobile allemand lance son nouveau Mercedes GLC, son SUV haut standing pour 2022. Un nouveau SUV conçu pour la propulsion hybride. La gamme de moteurs comprend des modèles essence et diesel à quatre cylindres associés à un moteur électrique.

Alors, bien sûr on ne vous présente plus la marque Mercedes-Benz. La marquer est un acteur majeur dans le monde de l’automobile et qui plus est dans la catégorie Premium. Aujourd’hui la marque nous dévoilait son tout nouveau SUV , le Mercedes GLC.

Nouveau Mercedes GLC, quoi de neuf ?

Ce nouveau venu se veut équiper d’une propulsion hybride et comprend des moteurs quatre cylindres en version essence et diesel, combinés à un moteur électrique. Tous les modèles hybrides rechargeables affichent une autonomie électrique de plus de 100 kilomètres (WLTP).

Le constructeur allemand souligne que normalement tous les trajets quotidiens peuvent être effectués en grande partie en mode 100 % électrique. Le SUV profite aussi d’un nouvel essieu avant à quatre bras et un essieu arrière multi bras transversaux.

Niveau extérieur, le nouveau GLC a droit à des ellipses de feux diurnes en plus de la « torche ». La grille de calandre avec cadre chromé en liaison avec la ligne AVANTGARDE Extérieur.

Toujours plus connecté.

Si vous avez suivi nos articles concernant Mercedes voir notre vidéo sur la nouvelle classe A vous n’êtes pas sans savoir que la marque fait partie des constructeurs automobiles ou la connectivité embarquée est parmi les meilleurs.

Ce nouveau SUV de Mercedes embarque la dernière génération du système d’info divertissement MBUX avec deux écrans de série et une navigation plein écran. Le SUV embarque aussi l’assistant vocal « Hey Mercedes ».

La fonction MBUX Smart Home fait du GLC une centrale de commande mobile également pour la maison.

Effectivement, avec le nouvel assistant, il sera possible d’interconnecter votre SUV Mercedes GLC à tous vos appareils connecté de la maison. De la sorte, il sera par exemple possible de fermer les volets, allumer les lampes de l’allée de garage…