XG300, XE300 et XE200, les nouvelles enceintes portables de Sony.

Sony annonce une nouvelle gamme d’enceintes portable pour l’été avec les XG300, XE300 et XE200. Des modèles dotés de Bluetooth et qui pourront être emmenés en vacances ou siéger sur la table de la terrasse.

L’été arrive et il est temps de profiter de nos extérieurs. Terrasses, balcon, jardin sont devenus les lieux de prédilection surtout si on fait du homeworking ou qu’on souhaite faire des petits apéros sympas avec les amis. Et tant qu’à faire autant le faire en musique en écoutant ses morceaux et artistes préférés.

WH-1000XM5, le nouveau casque haut de gamme de Sony ! Avec le WH-1000XM5, le constructeur japonais renouvelle sa gamme de casques audio haut de gamme et apporte un successeur à son très mythique et exceptionnel Sony WH-1000XM4. Mais à quoi devons-nous nous…

XE300 et XE200, un look pour le moins original.

Avec ces deux modèles, Sony propose des enceintes portables aux formes hexagonales. Effectivement, Sony sort un peu des sentiers battus qui est dans le domaine de proposer des enceintes cylindriques. Une manière sans doute pour le constructeur japonais de se démarquer de la concurrence ou de séduire le grand public.

Pour ce qui est de la XE300, elle est équipée de haut-parleur de 49 mm x 71 mm qui supporte la technologie Clear Audio+ et DSEE. La taille de l’enceinte est de 105 mm x 238 mm x 119 mm pour un poids de 1.3 Kg.

Pour ce qui est de la technologie sans fil embarquée, on a à faire ici à du Bluetooth 5.2 offrant une portée d’environ 30 mètres. Pour ce qui est du support audio, on notera le support des formats SBC, AAC, LDAC, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP. L’enceinte est IP67 (résistante à l’eau) et est dotée d’une batterie qui lui confère une autonomie de 24 heures par pleine charge. La charge se fait quant à elle via un port USB-C.

Pour ce qui est de la XE200, elle reprend une grande partie des caractéristiques de sa grande sœur, mais avec un peu moins de perfs. Ainsi, les haut-parleurs ont une taille de 42 mm x 51 mm et l’enceinte est plus petite avec une taille de 90 x 208 x 94 mm pour un poids de 800 grammes.

Enfin, l’autonomie est aussi revue à la baisse avec tout de même 16 heures par pleine charge.

Enceinte sans fil portable XG300 de la série X.

Cette dernière est radicalement différente des deux premiers modèles. Effectivement, la XG300 offre un design plus classique de type cylindrique avec sur les parties latérales un bandeau LED multi chromatique qui viendra mettre une touche un peu plus soirée.

Côté haut-parleurs, elle est dotée d’un tweeter de 20 mm de diamètre et de deux woofers de 61 mm x 68 mm. L’enceinte mesure 318 mm x 138 mm x 136 mm pour un poids de 3Kg. Son autonomie est d’environ 25 heures et elle offre un son un peu plus « pêchu » qui fera d’elle la bonne solution audio pour animer vos soirées extérieures. En outre, elle est équipée d’une lanière qui permettra de la porter comme un sac à main.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte sans fil portable XG300 est disponible en deux coloris noir ou gris et est commercialisée au prix de 300€. L’enceinte sans fil portable XE300 est proposée en bleu, gris, noir et est commercialisée au prix de 200€ HTVA. L’enceinte XE200 est proposée en orange, bleu, gris, noir au prix de 150€.